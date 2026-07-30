오뚜기, 계약재배 확대… 지속가능 공급망 구축

이미지 확대 국산 딸기를 활용한 오뚜기 딸기버터쨈.

오뚜기 제공

2026-07-30 C5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오뚜기가 국내 농업 경쟁력 강화와 농가 상생을 위한 ‘한국농업 상생발전 프로젝트’를 지속 추진하고 있다.이 프로젝트는 2022년부터 오뚜기와 관계사가 태스크포스(TFT)를 구성해 추진해 온 사업으로, 국산 농산물 사용 확대와 계약재배, 국산 종자 사용을 핵심 과제로 운영된다.오뚜기는 국내 농가와 협력해 제주 청귤과 국산 사과 등을 활용한 제품을 속속 출시하고 있다. 지난해에는 국산 농산물을 활용한 신제품 10종을 선보였으며, 연간 약 127t의 국산 원물을 사용했다. 올해 1분기에는 국산 딸기와 생강, 제주산 감자·당근 등을 활용한 신제품을 내놓았으며, 단호박과 마늘 등을 활용한 제품도 연내 선보일 예정이다.또한 오뚜기는 쌀, 양파, 양배추 등 10개 품목을 중심으로 계약재배를 운영하며 안정적인 판로를 지원하고 있다. 계약재배 물량은 지난해 1만 5000여t으로 전년보다 8.1% 증가했﻿다.﻿김현이 기자