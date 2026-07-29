삼성물산 2분기 영업이익 1조 317억원…지난해 동기比 37.1% 증가

건설부문 매출 17.5%·영업이익 71.2% 증가

하이테크 공사 본격화·해외 플랜트 공정 호조

이미지 확대 삼성물산.

세줄 요약 2분기 영업이익 1조317억원, 37.1% 증가

매출 11조9951억원, 순이익 9155억원 증가

건설·상사·패션 호조, 리조트는 이익 감소

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삼성물산은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 1조 317억원으로 지난해 같은 기간보다 37.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다.매출은 11조 9951억원으로 지난해 같은 기간 대비 19.7% 늘었고, 순이익은 9155억원으로 73.9% 증가했다.삼성물산은 “글로벌 경제의 불확실성 확대와 경영환경 변화에도 다각화된 사업 포트폴리오와 경쟁력을 바탕으로 안정적인 성장을 지속했다”고 설명했다.삼성물산 건설부문은 매출액 3조 9880억원, 영업이익은 2020억원으로 지난해 동기(매출 3조 3950억원, 영업이익 1180억원) 대비 각각 17.5%, 71.2% 증가했다. 삼성물산은 하이테크 공사가 본격화하고 해외 플랜트 공정 호조로 매출과 영업 이익이 모두 늘었다고 설명했다.상사부문은 매출 4조 7030억원, 영업이익이 1420억원으로 전년 동기(매출 3조 7760억원, 영업이익 800억원) 대비 각각 24.5%, 77.5% 증가했다. 철강·화학·비료 트레이딩에서 성과를 냈고 철강 정밀재 등 해외 운영사업과 태양광 개발을 비롯한 신재생 에너지 사업에서도 안정적인 실적을 낸 것으로 평가된다.패션부문은 자사와 수입 브랜드가 고르게 성장해 매출액 5930억원, 영업이익 540억원으로 각각 16.3%, 63.6% 증가했다.태양광 개발사업은 2분기 총 950만달러의 매각이익을 기록해 전년 동기(810만달러) 대비 실적이 140만달러 늘었다.리조트 부문은 급식·식자재 식음사업 확대에 힘입어 매출액이 1조 920억원으로 3.9% 늘었지만 레저 수요 감소의 영향으로 영업이익은 480억원으로 11.1% 줄었다.허백윤 기자