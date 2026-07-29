AI기반 레미콘 물량 산출 기술… 호반건설, 새달 모든 현장 적용

세줄 요약
- AI 기반 레미콘 물량 자동 산출 기술 개발
- 호반써밋 2개 현장 시범 적용 및 검증 진행
- 다음 달 전 현장 확대 적용 계획
호반건설은 인공지능(AI) 기반 ‘레미콘 자동 수량 산출 기술’을 개발해 호반써밋 현장 두 곳에 시범 적용하고 있다고 28일 밝혔다.
●서버 등록 도면 AI가 자동 분석
AI 기반 레미콘 자동 수량 산출 기술은 지하층 등 구조물 타설에 필요한 레미콘 물량을 AI가 자동으로 산출하는 시스템이다. 서버에 등록된 도면을 AI가 자동으로 분석하고 가공된 도면에 현장 기술자가 타설 구간을 표시하면 실시간으로 레미콘 소요량이 산출되는 방식이다. 바닥, 기둥, 보 등 구조체별 수량과 레미콘 강도별 수량으로 구분해 결과를 확인할 수 있다.
이전에는 현장 기술자가 도면을 직접 확인하며 타설 구간별 레미콘 수량을 수작업으로 계산해 주문했다. 따라서 경험이 적은 기술자는 수량을 산출하는 데 시간이 오래 걸리고 오류에 대한 부담도 컸다. 산출량이 실제 필요한 물량과 차이가 나면 타설이 지연되거나 레미콘이 과다하게 남는 등 비효율적으로 현장이 운영되는 것이다.
AI 기반 레미콘 자동 수량 산출 기술을 활용하면 현장 기술자는 자동 산출된 데이터를 바탕으로 더 정확하게 레미콘 주문 계획을 세울 수 있게 된다.
호반건설은 이번 기술을 통해 업무 시간을 단축하고 수량 산출의 정확도 향상, 레미콘 손실량 감소, 공정 운영 효율 개선 등의 효과가 기대된다고 봤다.
호반건설은 이달 한 달간 호반써밋 건설 현장 2곳에서 기술 검증을 진행하고 있다.
이번 기술 개발을 주도한 호반건설 CA(Cost＆AS)팀은 현장 사용자들의 의견을 반영해 기능을 보완한 뒤 다음 달 중 전체 현장으로 확대 적용할 계획이다. 전 현장에서 적용을 마치면 AI 기반 레미콘 자동 수량 산출 기술을 건설 현장에서 본격적으로 활용하는 선도 사례가 될 것으로도 보인다.
● AI 도면 분석 발주 업무 ‘반나절로’
호반건설은 지난해에는 AI 기반 창호 자동 적산 기술을 개발해 현장에 적용하는 등 공사 물량 산출 체계의 고도화를 꾸준히 추진하고 있다. AI가 도면을 분석해 공사 물량을 자동 산출하는 방식으로 기존에 사흘 이상 걸리던 적산 및 발주 업무를 반나절 수준으로 줄일 수 있게 됐다.
허백윤 기자
2026-07-29 B5면
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