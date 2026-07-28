호반건설, AI 기반 레미콘 수량 산출 기술 개발…정확도·효율 높인다

호반써밋 현장 2곳서 시범 적용…전 현장 확대 계획

구조물 타설 필요한 레미콘 물량 AI가 자동 산출

이미지 확대 호반건설 현장 기술자들이 인공지능(AI) 기반 레미콘 자동 수량 산출 프로그램 활용 교육을 받고 있다. 호반그룹 제공

이미지 확대 호반건설의 인공지능(AI) 기반 레미콘 자동 수량 산출 프로그램 화면. 호반그룹 제공

세줄 요약 AI로 레미콘 물량 자동 산출 기술 개발

도면 분석·타설 구간 표시로 실시간 계산

정확도 향상·업무시간 단축 기대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

호반건설은 레미콘 타설 업무의 효율성을 높이기 위해 인공지능(AI) 기반 ‘레미콘 자동 수량 산출 기술’을 개발해 시범 현장에 적용하고 있다고 28일 밝혔다.AI 기반 레미콘 자동 수량 산출 기술은 지하층 등 구조물 타설에 필요한 레미콘 물량을 AI가 자동으로 산출하는 시스템이다. 서버에 업로드된 도면을 AI가 자동 분석하고, 가공된 도면에 현장 기술자가 타설 구간을 표시하면 실시간으로 레미콘 소요량이 산출된다. 결과는 바닥, 기둥, 보 등 구조체별 수량과 레미콘 강도별 수량으로 구분해 확인할 수 있다.이를 통해 현장 기술자는 자동 산출된 데이터를 바탕으로 더욱 정확하게 레미콘 주문 계획을 세울 수 있다. 호반건설은 이번 기술로 업무시간을 단축하고 수량 산출 정확도 향상, 레미콘 손실량 감소, 공정 운영 효율 개선 등의 효과가 기대된다고 전했다.이전에는 현장 기술자가 도면을 직접 확인하며 타설 구간별 레미콘 수량을 수작업으로 계산해 주문해왔다. 따라서 경험이 적은 기술자는 산출하는 데 시간이 오래 걸리고 오류에 대한 부담이 컸다. 산출량이 실제 필요 물량과 차이가 발생하면 타설이 지연되거나 레미콘이 과다하게 남는 등 현장 운영의 비효율로 이어지는 것이다.호반건설은 7월 한 달간 호반써밋 건설 현장 2곳에서 기술 검증을 진행하고 있다. 이번 기술 개발을 주도한 호반건설 CA팀은 현장 사용자 의견을 반영해 기능을 보완한 뒤 8월 중 전 현장으로 확대 적용할 계획이다. 전 현장 적용이 완료되면 AI 기반 레미콘 자동 수량 산출 기술을 건설 현장에서 본격 활용하는 선도 사례가 될 것으로 보인다.앞서 호반건설은 지난해 AI 기반 창호 자동 적산 기술을 개발해 현장에 적용했다. 해당 기술은 AI가 도면을 분석해 공사 물량을 자동 산출하는 방식으로, 기존 사흘 이상 걸리던 적산 및 발주 업무를 반나절 수준으로 단축하면서 정확도와 업무 효율을 함께 높였다.호반건설은 이번 레미콘 자동 수량 산출 기술을 비롯해 창호 자동 적산 기술 등 AI 기반 물량 산출 시스템을 단계적으로 확대해 전체 공사 물량 산출 체계를 고도화할 계획이다. 호반써밋 건설 현장의 생산성과 업무 효율을 높이는 AI 기술 개발도 지속 추진할 방침이다.호반건설 관계자는 “AI를 단순한 업무 지원 수단이 아니라 현장 생산성을 높이는 실질적인 도구로 활용하고 있다”며 “앞으로도 현장 실무자의 업무 부담을 줄이고 공정 및 원가 관리의 정확도를 높일 수 있는 AI 기술 도입을 지속 확대하겠다”고 말했다.허백윤 기자