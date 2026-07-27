LG이노텍, 비수기에도 2분기 영업익 역대 최대…상반기 매출 첫 10조 돌파

LG이노텍 상반기 매출 첫 10조원 돌파

광학솔루션·반도체 기판이 실적 견인

“베트남 반도체 기판 생산공장 증설 착수”

이미지 확대 서울 강서구에 위치한 LG이노텍 마곡본사.

LG이노텍 제공

세줄 요약 비수기에도 2분기 역대 최대 실적 달성

카메라 모듈·반도체 기판 사업 호조

상반기 매출 첫 10조원 돌파

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LG이노텍이 계절적 비수기에도 모바일 카메라 모듈과 반도체 기판 사업 호조에 힘입어 2분기 호실적을 거뒀다.LG이노텍은 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 2458억원으로 지난해 같은 기간보다 2057.3% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 27일 공시했다. 매출은 5조 5272억원으로 40.5% 늘며 2분기 기준 역대 최대치를 기록했다. 순이익은 1697억원으로 흑자 전환했다.상반기 누적 매출은 11조 621억원으로, 상반기 기준 처음으로 10조원을 넘어섰다.실적을 견인한 것은 광학솔루션 사업이다. 스마트폰 카메라 모듈 수요가 견조하게 이어지면서 광학솔루션 사업 매출은 4조 5179억원으로 전년 동기보다 48% 증가했다.반도체 기판 사업도 성장세를 이어갔다. 통신용 시스템 인 패키지(RF-SiP), 플립칩 칩스케일 패키지(FC-CSP), 플립칩 볼그리드 어레이(FC-BGA) 등 고부가 제품 공급이 확대되며 패키지솔루션 사업 매출은 4984억원으로 지난해 같은 기간보다 20% 늘었다.전장 사업도 성장세를 기록했다. 차량용 조명과 통신모듈을 중심으로 제품 전반의 판매가 늘면서 모빌리티솔루션 사업 매출은 5109억원으로 전년 동기 대비 10% 증가했다.LG이노텍은 하반기에도 반도체 기판 사업 확대에 속도를 낸다는 계획이다. 경은국 LG이노텍 최고재무책임자(CFO)는 “반도체 호황으로 급증하는 수요에 대응하기 위해 베트남 반도체 기판 생산공장 증설에 착수했으며, 추가 투자도 검토하고 있다”고 말했다.곽소영 기자