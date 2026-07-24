‘골프 유망주 등용문’ 블루원배 제43회 한국주니어골프선수권대회 성료

사흘간 경쟁…김혁준·문아린 ‘18세 이하부’ 우승

블루원, 골프 유망주 육성 발전기금 8000만원 전달

이미지 확대 24일 경기 용인시 블루원용인컨트리클럽에서 열린 ‘블루원배 제4회 한국주니어골프선수권대회’ 시상식에서 18세 이하부 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 3위 상현준(경신고3), 김봉호 블루원 대표이사, 1위 김혁준(서울자동차고2), 2위 이승민(대경문화예술고3). 블루원 제공

이미지 확대 24일 경기 용인시 블루원용인컨트리클럽에서 열린 ‘블루원배 제4회 한국주니어골프선수권대회’ 시상식에서 18세 이하부 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 3위 양윤서(인천여자고부설방송통신고3), 김봉호 블루원 대표이사, 1위 문아린(대경문화예술고2), 2위 양아연(충주고부설방송통신고1). 블루원 제공

세줄 요약 한국주니어골프선수권, 용인서 사흘간 개최

각 부문 우승자 배출, 유망주 등용문 역할

블루원, 골프 발전기금 8000만원 전달

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블루원과 대한골프협회의 공동 주최로 지난 22일부터 사흘간 경기 용인시 블루원용인컨트리클럽에서 열린 ‘블루원배 제43회 한국주니어골프선수권대회’가 24일 막을 내렸다.전국의 우수 주니어 선수들이 참가해 열띤 경쟁을 펼친 가운데 최종 3라운드 결과 18세 이하부에서는 남자 김혁준(서울자동차고2)과 여자 문아린(대경문화예술고2)이 우승했다.15세 이하부에서는 남자 천지율(신성중3)과 여자 강예서(학산여자중2)가 정상에 올랐고, 12세 이하부에서는 남자 박찬우(대전장대초6)과 여자 김미주(슬기초6)가 각각 우승했다.대회가 끝난 뒤 열린 시상식에는 김봉호 블루원 대표이사와 박재형 대한골프협회 전무이사, 이상근 SBS골프 대표이사, 양명수 블루원용인컨트리클럽 총지배인이 참석해 선수들의 뛰어난 경기력을 축하하고 수상자들을 격려했다.블루원은 이날 한국 골프의 지속적인 발전과 유망주 육성을 위해 대한골프협회에 골프 발전기금 8000만원을 전달했다.블루원은 윤세영 태영·SBS미디어그룹 창업회장(제14·15대 대한골프협회장)의 골프 사랑과 한국 골프 발전에 대한 뜻을 이어받아 지난 2018년부터 한국주니어골프선수권대회를 후원하고 있다.1983년 창설된 한국주니어골프선수권대회는 주니어 골퍼들의 경기력 향상과 우수 선수 발굴·육성을 위해 매년 개최되는 대한골프협회의 내셔널 타이틀 대회다. 40여년간 신지애, 김효주, 김시우, 임성재, 이정은6, 최혜진 등 국내외 무대에서 활약하는 정상급 선수들을 배출하며 대한민국 골프를 이끌 유망주들의 등용문 역할을 해오고 있다.이번 대회는 SBS골프 채널을 통해 다음 달 18일 오후 7시 녹화 중계될 예정이다.허백윤 기자