NH투자증권, ‘N2 멀티전략 로보랩’ 출시

세줄 요약 일반 계좌용 로보랩 출시, RA 역량 확대

실시간 변수 탐색·자동 조정 알고리즘 탑재

MTS AI 추천 서비스로 투자 편의성 강화

이미지 확대 NH투자증권은 최근 수익률 극대화에 초점을 맞춘 일반 계좌 전용 ‘N2 멀티전략 로보랩’을 출시했다.

NH투자증권 제공

2026-07-21 C8면

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NH투자증권이 개인형퇴직연금(IRP) 시장에서 입증한 로보어드바이저(RA) 운용 역량을 일반 투자 시장으로 전면 확대한다고 20일 밝혔다. NH투자증권은 최근 수익률 극대화에 초점을 맞춘 일반 계좌 전용 ‘N2 멀티전략 로보랩’을 출시하고 디지털 자산관리 시장 공략에 본격적인 속도를 내고 있다.이번 신상품은 단순히 자산을 배분하는 보수적인 운용 방식을 탈피했다. 시장 상황에 따라 최적의 변수를 실시간으로 탐색하고 포트폴리오를 자동 조정하는 공격적인 알고리즘을 탑재한 것이 핵심이다. 이는 퇴직연금 시장에서 축적한 방대한 운용 데이터와 알고리즘 설계 노하우를 일반 투자자들도 누릴 수 있도록 대중화한 첫 사례다.NH투자증권의 자신감은 압도적인 운용 실적에서 나온다. 지난 5월 31일 기준 로보어드바이저 테스트베드(RATB)에서 운용 중인 전체 알고리즘 중 상위 15개 전략 가운데 10개가 NH투자증권의 작품으로 나타났다. 현재 운용 중인 퇴직연금 RA 알고리즘만 32개로, 국내 일임사업자 중 가장 많은 라인업을 갖춰 고객의 성향에 맞는 초개인화된 투자 전략을 제공하고 있다.업계에서는 이번 일반 계좌용 로보랩 출시를 로보어드바이저 시장의 주도권을 굳히기 위한 승부수로 평가한다. 기존에는 은퇴 자산 관리에 국한됐던 서비스가 일반 투자 시장까지 진출함에 따라 디지털 자산관리 서비스가 일부 투자자의 전유물을 넘어 누구나 손쉽게 고도화된 자산 배분 전략을 활용하는 표준 서비스로 자리 잡을 전망이다.회사는 고객 편의성 제고를 위해 AI 기반 ‘로보어드바이저 추천 서비스’도 MTS에 안착시켰다. AI가 향후 1~2개월 내 우수한 성과가 기대되는 전략을 직접 선별해 추천하는 방식이다. 이를 통해 투자자는 시장 변동에 일일이 대응할 필요 없이 편리하게 수익률 관리를 할 수 있게 됐다.박소연 기자