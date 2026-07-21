신한 SOL Plan+, 월 최대 8만 2500P ‘쏠쏠’

세줄 요약 슈퍼SOL 연계 SOL Plan+ 카드 출시

전 가맹점·생활영역 포인트 적립 강화

포인트박스 예치 시 보너스·금리 제공

이미지 확대 신한카드가 선보인 ‘신한카드 SOL Plan+(쏠플랜 플러스카드)’.

신한카드 제공

2026-07-21 C8면

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신한카드가 통합 금융 플랫폼 ‘신한 슈퍼SOL(슈퍼쏠)’ 런칭과 함께 선보인 ‘신한카드 SOL Plan+(쏠플랜 플러스카드)’가 주거래 고객들 사이에서 알짜 상품으로 입소문을 타고 있다고 20일 밝혔다. 이 카드는 카드 이용과 은행 서비스 실적을 연계해 매월 최대 8만 2500원 상당의 포인트를 적립할 수 있도록 설계됐다.카드 이용 실적에 따라 국내외 전 가맹점에서 최대 1.5% 기본 적립을 제공하며, 주유·온라인쇼핑·배달앱 등 생활 밀착 영역에서는 최대 5%까지 특별 적립된다. 소비 패턴에 따라 합리적인 포인트 적립이 가능한 구조다.특히 은행과의 결합 혜택이 강력하다. 신한은행 결제계좌에 100만원 이상의 잔액을 15일 이상 유지하면 OTT와 디지털 멤버십, 통신요금 정기 결제 시 월 최대 1만 5000원을 추가로 받는다. 카드 이용 실적과 은행 잔액 유지 실적을 모두 충족할 경우 월 최대 7만 5000원이 적립되는 셈이다.여기에 적립된 포인트를 신한은행 ‘SOL Plan 포인트박스’에 입금하면 입금액의 10%를 추가로 더해 최대 8만 2500원이 최종 적립된다. 포인트박스에 예치된 포인트에는 연 5%의 금리까지 제공되어 카드 사용만으로 금융 자산을 불리는 재테크 효과를 동시에 누릴 수 있다.함께 출시된 시니어 특화 상품 ‘SOL메이트 신한카드 SOL Plan+’는 세대별 소비 트렌드를 반영했다. 병원, 마트, 커피·제과점 등 시니어층의 선호 업종에 특별 적립을 집중해 실질적인 생활비 절감 효과를 기대할 수 있다.이번 카드는 고객의 금융 편의성을 극대화하려는 신한금융의 ‘슈퍼앱’ 전략과 맞닿아 있다. 신한카드는 쏠플랜 플러스카드를 시작으로 슈퍼쏠 플랫폼 내에서 결제와 저축, 투자가 유기적으로 이어지는 차별화된 고객 경험을 제공하며 시장 점유율을 확대해 나갈 계획이다. 연회비는 국내 전용 5만원, 해외 겸용 5만 3000원이다.김예슬 기자