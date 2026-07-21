삼성디플, 40% 더 밝은 OLED 노트북에 공급

새 인증 기준 ‘트루블랙 1400’ 충족

2026-07-21 B3면

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삼성디스플레이가 최대 1600니트 밝기를 구현하는 노트북용 탠덤 유기발광다이오드(OLED) 패널을 본격적으로 공급한다.삼성디스플레이는 글로벌 디스플레이 표준기구 베사(VESA)의 새로운 고휘도 디스플레이 인증 등급인 ‘디스플레이HDR 트루블랙 1400’ 기준을 충족하는 노트북용 탠덤 OLED를 글로벌 PC 제조업체에 공급한다고 20일 밝혔다. 트루블랙 1400은 베사가 이번 달 새롭게 공표한 인증 기준이다. 화면의 검은색을 0.0005니트 이하로 표현하면서 전체 픽셀 가운데 10%가 작동하는 조건에서 최고 휘도 1400니트를 충족해야 한다. 기존 최고 등급인 트루블랙 1000보다 휘도 기준이 40% 높아졌다. OLED 특유의 깊은 검은색 표현력과 함께 밝은 장면을 보다 선명하게 구현할 수 있다.삼성디스플레이가 선보인 노트북용 탠덤 OLED는 패널 기준 최대 1600니트 밝기를 구현한다. 기존 단일 발광층 구조인 싱글 스택 OLED의 최고 휘도 1100니트보다 40% 이상 높은 수준이다. 해당 패널을 탑재한 레노버의 16형 노트북 ‘요가 프로 9i 아우라 에디션 11세대’는 지난 8일 트루블랙 1400 인증을 획득했다. 올해 하반기부터 내년까지 에이수스와 델 테크놀로지스, MSI 등도 삼성디스플레이의 패널을 탑재한 트루블랙 1400 지원 제품을 순차적으로 선보일 예정이다.정용욱 삼성디스플레이 IT전략마케팅팀장 상무는 “트루블랙 1400 기준을 충족하는 고성능 노트북용 OLED는 삼성디스플레이의 소재 기술력을 보여주는 제품”이라며 “프리미엄 노트북 시장에서 차별화된 제품 경험을 제공할 수 있도록 고성능 OLED 라인업을 지속 확대하겠다”고 말했다.장진복 기자