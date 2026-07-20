SK오션플랜트, 폐배터리 재활용 나선다…자원순환 협약

E-순환거버넌스와 업무협약 체결

친환경 회수·재활용 활성화

해양환경 보호·순환 경제 확산 앞장

이미지 확대 최용석(왼쪽) SK오션플랜트 ESG본부장과 이상진 이순환거버넌스 이사장이 지난 18일 경기도 수원시 이순환거버넌스 본사 사옥에서 ‘E-Waste Zero’ 업무협약을 맺고 있다. 2026.7.20. SK오션플랜트 제공

세줄 요약 폐배터리·폐전기전자제품 자원순환 협약 체결

사업장 회수·재활용 체계 구축과 임직원 홍보

조선업계 첫 참여, ESG 경영 강화 선언

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SK오션플랜트가 폐배터리와 폐전기·전자제품의 자원순환 체계 구축에 나섰다.SK오션플랜트는 E-순환거버넌스(이순환거버넌스)와 폐배터리와 폐전기·전자제품의 친환경적 회수·재활용 활성화를 위한 ‘E-Waste Zero, ESG 경영 실천 업무협약’을 체결했다고 20일 밝혔다.이번 협약은 폐전지와 폐전기·전자제품의 체계적인 회수·재활용 시스템을 구축하고 자원순환을 통한 환경 보호와 사회적 책임 이행을 강화하고자 마련했다. 조선업계에서 이순환거버넌스와 E-Waste Zero 업무협약을 맺은 기업은 SK오션플랜트가 처음이다.해상풍력 하부구조물을 제작하는 재생에너지 솔루션 기업인 SK오션플랜트는 경남 고성군 동해면 해안에 사업장을 둔 만큼 해양 환경 보호와 자원순환 체계 구축에 적극적으로 나서고 있다.협약에 따라 SK오션플랜트는 사업장에서 발생하는 폐전지와 폐전기·전자제품의 회수·재활용 체계를 운영하고 임직원 대상 홍보 활동을 진행한다. 수거된 폐기물은 이순환거버넌스에 인계해 안전하게 처리하고 친환경적으로 재활용할 예정이다.이순환거버넌스는 재활용 실적에 따른 온실가스 감축 인증서와 순환자원 성과를 제공하고, 자원순환 활동과 연계한 사회공헌 사업을 함께 추진한다.양측은 이번 협약을 계기로 전기·전자 폐기물의 재활용률을 높이고 자원 선순환 문화를 확산하는 한편 ESG 경영 실천을 더욱 강화할 계획이다.SK오션플랜트는 그동안 자원순환과 지역사회 공헌을 연계한 활동도 이어왔다.2024년부터 한국배터리순환자원협회와 함께 ‘사랑의 폐배터리 캠페인’을 진행해 2년간 폐건전지 약 6100개를 수거했고 이를 통해 마련한 새 건전지 2400개를 고성지역 사회복지시설과 마을회관 등에 전달했다.최용석 SK오션플랜트 ESG본부장은 “이번 협약은 폐전지와 폐전기·전자제품을 보다 체계적이고 친환경적으로 관리하기 위한 출발점”이라며 “앞으로도 자원순환 활동을 확대해 ESG 경영을 적극 실천하겠다”고 밝혔다.이상진 이순환거버넌스 이사장은 “SK오션플랜트의 참여가 폐전지와 폐전기·전자제품 재활용 문화 확산과 순환경제 활성화에 의미 있는 계기가 될 것”이라며 “친환경 자원순환 체계가 현장에 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 협력하겠다”고 강조했다.고성 이창언 기자