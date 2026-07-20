반도체 채용시장에 온기, 상반기 신입 공고 47% 늘어

세줄 요약 상반기 반도체 신입 공고 47% 증가

신입 비중 12.2%로 5년 내 최고

SK하이닉스·삼성전자 채용 확대

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올해 상반기 반도체 업종의 신입 채용이 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 반도체 호황 속에 SK하이닉스와 삼성전자 등 주요 기업들이 채용을 확대하면서 관련 산업 전반으로 채용 회복세가 확산하는 모습이다.잡코리아는 올해 상반기 자사 채용공고를 분석한 결과 반도체 업종 신입직 공고 수가 지난해 같은 기간보다 47% 증가했다고 20일 밝혔다. 전체 반도체 채용공고 가운데 신입직 비중도 12.2%로 지난해보다 2.4%포인트 상승하며 최근 5년 사이 가장 높은 수준을 기록했다.채용시장 전반과 비교해도 증가세가 두드러졌다. 신입과 경력을 합한 반도체 업종 전체 채용공고는 전년 대비 약 20% 늘어나 전체 업종 평균 증가율(14%)을 웃돌았다. 이는 주요 반도체 기업들의 인재 확보 경쟁이 영향을 미친 것으로 풀이된다.SK하이닉스는 지난달 신입 수시채용과 함께 학력 제한을 폐지했고, 삼성전자도 최근 반도체 부문에서 82개 직무 채용에 나서는 등 인력 확보를 확대하고 있다. 엔비디아와 마이크론 등 글로벌 반도체 기업의 국내 채용공고도 상반기에 지난해 연간 공고 수를 넘어 약 50% 증가한 것으로 집계됐다.구직자들의 관심도 높아지고 있다. 최근 채용을 진행한 SK하이닉스의 경우 잡코리아 내 키워드 검색량이 지난해보다 180% 증가했으며, 주요 반도체 기업의 관심기업 등록 수도 큰 폭으로 늘었다.잡코리아 관계자는 “반도체 업종을 중심으로 채용 회복세가 이어지는 만큼 구직자들이 최신 채용 트렌드와 직무 정보를 접할 수 있도록 지원을 확대하겠다”고 했다.민나리 기자