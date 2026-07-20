LGU+, 전자책·디지털 잡지 결합 구독상품 출시

신규 상품은 LG유플러스의 구독 플랫폼 ‘유독’을 통해 제공된다. 이용자는 월 9900원에 교보문고 sam의 전자책 약 80만권과 오디오북·학술논문 등 콘텐츠, ‘모아진’의 국내외 디지털 매거진 2400여 종을 함께 이용할 수 있다. 출시를 기념해 8월 말까지 가입 고객에게는 5000원 할인 쿠폰을 제공해 월 4900원에 이용 가능하다.
LG유플러스는 독서와 정보 콘텐츠를 함께 소비하는 이용자가 늘어나는 추세를 반영해 이번 상품을 기획했다. 두 서비스를 각각 구독하는 것보다 비용 부담을 줄일 수 있어 직장인과 자기계발 수요가 있는 이용자들의 관심이 예상된다.
조용성 LG유플러스 제휴사업담당은 “전자책과 매거진을 하나의 구독으로 제공해 고객이 더 많은 콘텐츠 가치를 누릴 수 있도록 했다”며 “콘텐츠 사업자와 협력을 확대해 다양한 결합형 구독 상품을 선보이겠다”고 말했다.
민나리 기자
2026-07-20 23면
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