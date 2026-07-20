LGU+, 전자책·디지털 잡지 결합 구독상품 출시

2026-07-20 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

LG유플러스가 교보문고 전자책(eBook) 구독 서비스 ‘샘(sam)’과 디지털 매거진 구독 서비스 ‘모아진’을 결합한 구독 상품을 출시했다고 19일 밝혔다. 이동통신사가 전자책과 디지털 잡지를 하나의 이용권으로 묶어 선보인 것은 처음이다.신규 상품은 LG유플러스의 구독 플랫폼 ‘유독’을 통해 제공된다. 이용자는 월 9900원에 교보문고 sam의 전자책 약 80만권과 오디오북·학술논문 등 콘텐츠, ‘모아진’의 국내외 디지털 매거진 2400여 종을 함께 이용할 수 있다. 출시를 기념해 8월 말까지 가입 고객에게는 5000원 할인 쿠폰을 제공해 월 4900원에 이용 가능하다.LG유플러스는 독서와 정보 콘텐츠를 함께 소비하는 이용자가 늘어나는 추세를 반영해 이번 ﻿상품을 기획했다. 두 서비스를 각각 구독하는 것보다 비용 부담을 줄일 수 있어 직장인과 자기계발 수요가 있는 이용자들의 관심이 예상된다.조용성 LG유플러스 제휴사업담당은 “전자책과 매거진을 하나의 구독으로 제공해 고객이 더 많은 콘텐츠 가치를 누릴 수 있도록 했다”며 “﻿콘텐츠 사업자와 협력을 확대해 다양한 결합형 구독 상품을 선보이겠다”고 말했다.민나리 기자