네이버, AI 시대 이끄는 창작 생태계 구축

세줄 요약 AI 시대 맞춤 창작 생태계 구축 가속

경험·맥락 담은 콘텐츠 경쟁력 부각

네이버 메이트로 창작자 지원 확대

이미지 확대 네이버는 전문 창작자를 발굴·지원하는 ‘네이버 메이트’를 진행하고 있다. 사진은 네이버 메이트 이미지.

네이버 제공

2026-07-16 C7면

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네이버가 인공지능(AI) 시대에도 다양한 분야에서 양질의 콘텐츠가 꾸준히 생산되는 창작 생태계 구축에 속도를 내고 있다. 이용자와 AI 모두에게 선택받는 콘텐츠는 AI가 대체하기 어려운 사람의 경험과 맥락을 담고 있다는 것이다.블로그와 지식iN, 카페, 프리미엄콘텐츠 등 네이버의 다양한 서비스에서 활동하는 창작자들은 자신만의 관심 분야를 오랜 기간 탐구하며 경험과 노하우를 콘텐츠로 축적해 왔다. 축적된 경험을 바탕으로 한 해석과 맥락이 더해진 콘텐츠는 AI가 쉽게 대체하기 어려운 차별화 요소로 평가받고 있으며 이용자들에게도 신뢰도 높은 정보로 자리 잡고 있다.네이버는 전문 창작자를 발굴·지원하는 AI 펠로우십 프로그램 ‘네이버 메이트’를 중심으로 사람의 경험과 관점이 담긴 콘텐츠가 AI 서비스 경쟁력으로 이어지는 선순환 구조를 만들어 가며 창작자와 AI가 함께 성장하는 새로운 콘텐츠 생태계를 확대해 나가고 있다.네이버 콘텐츠 생태계의 또 하나의 경쟁력은 여행, 푸드, 육아, 건강, 경제, 교육, 문화, 테크, 취미 등 생활 전반에 걸친 폭넓은 분야의 창작자가 함께 성장한다는 점이다. 이런 콘텐츠는 이용자들의 다양한 상황과 질문에 AI가 보다 풍부한 답변을 제공할 수 있는 기반이 되고 있다. 다양한 분야에서 새로운 창작자가 꾸준히 유입되고 있다는 점은 네이버 콘텐츠 생태계가 지속적으로 확장되고 있음을 보여 주는 대목이다.네이버는 매월 AI 브리핑 인용 수와 주제별 전문성, 활동성 등을 종합적으로 고려해 여행, 라이프, 테크 등 10개 분야의 대표 창작자 10명과 우수 창작자 100명을 선정한다. 이 중 분야별 대표 창작자에게는 월 최대 1000만원, 우수 창작자에게는 월 300만원의 스페셜 지원금을 제공한다.네이버 관계자는 “네이버 메이트를 통해 전문 창작자들이 지속적으로 성장할 수 있도록 지원하고 다양한 콘텐츠와 창작자가 다시 AI 경쟁력으로 이어지는 선순환 생태계를 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.유용하 전문기자