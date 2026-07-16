롯데백화점, 리테일 혁신 ‘고객만족도 1위’

세줄 요약 NCSI 백화점 부문 1위, 4년 만의 복귀

프리미엄 큐레이션·리뉴얼로 고객 만족 제고

잠실점·본점 중심 하이브리드 플랫폼 강화

이미지 확대 지난 8일 열린 ‘2026 국가고객만족도 NCSI 인증식’에서 롯데백화점 관계자가 기념 촬영을 하고 있다.

롯데백화점 제공

2026-07-16 C6면

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롯데백화점이 2026 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 ‘백화점 부문 1위’를 차지했다고 15일 밝혔다.NCSI는 한국생산성본부(KPC)가 미국 미시간대학과 공동으로 개발한 고객만족도 조사로 소비자가 직접 기업의 제품이나 서비스에 대해 평가한 지표다.롯데백화점은 2022년 이후 4년 만에 1위 자리에 올랐다. ‘프리미엄 라이프스타일 큐레이터’를 지향하며 지속해 온 고객 관점의 ‘리테일 혁신’이 성공을 거두었다는 평가다.고객 만족도 향상의 핵심은 전국 핵심 점포에 추진 중인 ‘프리미엄 큐레이션’이다. 인천점은 2023년 하반기부터 시작한 전관 리뉴얼을 지난 5월 마무리하고 연매출 1조원을 목표로 하는 ‘뉴 프리미엄’ 백화점으로 재탄생했다. 노원점도 올해 뷰티관, 신선 미식 전문관 등을 잇달아 선보이며 상권 1위 점포의 위상을 각인시켰다.‘롯데타운’을 이끄는 잠실점과 본점은 쇼핑과 관광, 엔터테인먼트를 융합한 하이브리드형 쇼핑 플랫폼으로 입지를 다지며 지난 2년 간 합산 연매출 5조원을 달성했다. 잠실점에서는 지난해 패션, 지식재산권(IP), 식음료(F＆B) 등 약 700회의 인기 팝업을 열었고 본점은 명동 페스티벌 개최와 K 패션 전문관 최초 도입 등을 통해 수천만 고객의 발길을 끌었다.고객 접점의 서비스 혁신도 업계를 선도했다. 고객에게 최상의 서비스 경험을 제공하기 위해 최근 2년간 업계 최고 서비스 전문가를 초빙해 현장 서비스 코칭을 지원하고, 최신 고객 트렌드를 반영해 서비스 가이드도 전면 재정비했다. 고객 참여형 사회공헌 캠페인인 ‘리얼스(RE:EARTH)’도 고객들에게 호평을 얻고 있다. 특히 고객이 직접 참여하는 도심 및 해양 정화 활동인 ‘리얼스 마켓’은 2022년부터 총 3만ℓ 이상의 쓰레기를 수거했다.김상우 롯데백화점 영업본부장은 “NCSI 백화점 부문 1위는 고객을 최우선 가치로 여겨온 임직원들의 노력과 고객의 신뢰가 만들어낸 결과”라며 “앞으로도 고객 경험의 본질에 집중해 사랑받는 백화점이 되도록 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.김지예 기자