LG전자, AI 고도화로 로봇 솔루션 입지 강화

세줄 요약 피지컬 AI 중심 미래 사업 강화

CEO 직속 로보틱스사업센터 신설

로봇 데이터팩토리 구축과 확장

이미지 확대 LG전자의 스마트팩토리 솔루션이 적용된 경남 창원의 LG스마트파크 냉장고 생산라인이 가동하고 있다.

LG전자 제공

2026-07-16 C4면

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LG전자가 피지컬 인공지능(AI)과 AI 데이터센터 냉각솔루션, 스마트팩토리 등 미래 사업 경쟁력 강화로 AI 시대의 신성장 동력 확보에 나섰다. 올해를 로봇 사업 본격화의 원년으로 보고 종합 로봇 솔루션 기업으로서의 입지를 강화하겠다는 방침이다.LG전자는 최근 최고경영자(CEO) 직속으로 전사 로봇 사업 역량을 결집한 로보틱스사업센터를 신설했다. 피지컬 AI 기반의 대표 미래 사업으로 육성 중인 로보틱스 분야에서 사업 기회 발굴부터 공급망, 제조 등에 이르기까지 실제 사업에 필요한 핵심 역량을 결집해 성장 속도를 끌어올리겠다는 취지다.LG전자는 로봇 성능 고도화를 위해 서초구 양재 연구개발(R＆D) 캠퍼스에 로봇 학습용 데이터팩토리도 구축하고 있다. 이르면 이달 중 LG 클로이드 100대를 투입해 운영을 시작할 예정이다. 이어 200대 이상을 순차 투입해 연내 학습용 로봇 대수를 총 300대 규모까지 확대할 계획이다.LG전자는 데이터팩토리를 통해 로봇의 두뇌에 해당하는 RFM(Robot Foundation Model)을 고도화해 로봇 성능도 성장시킬 계획이다. 이에 엔비디아 등 글로벌 빅테크와의 협력이 가속화할 것으로 보인다. 액추에이터 시장에서도 최근 양산을 시작했다. 액추에이터는 모터·감속기·제어기·센서 등을 결합해 회전과 직선 운동을 만드는 구동 장치다. 로봇의 손가락, 팔다리를 정확하게 움직이게 해 로봇의 경쟁력을 좌우하는 핵심 부품이다.이 밖에 LG전자는 AI 데이터센터를 위한 토털 냉난방공조(HVAC) 솔루션을 앞세워 B2B 영역의 핵심 동력인 HVAC 사업 확대에도 속도를 내고 있다. 고성능 서버 수요 급증으로 막대한 열을 효율적으로 제어하는 고성능 냉각 시스템이 필수가 된 가운데 차세대 열관리 솔루션으로 관련 시장을 선도하겠다는 것이다. 스마트팩토리 사업은 향후 다양한 산업군의 생산 공정을 혁신하는 고수익 B2B 솔루션으로 육성해 나갈 계획이다. LG전자가 최근 10년간 축적한 제조·생산 데이터 분량은 약 770테라바이트(TB)에 이른다.이성진 기자