삼성전자, 구글 AI로 업무혁신 속도전

‘제미나이 엔터프라이즈’ 도입

세줄 요약 구글 제미나이 엔터프라이즈 도입 확대

전 세계 DX부문 임직원 대상 제공

사내 지식·데이터 활용 방식 전환

2026-07-14 B2면

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삼성전자가 구글 클라우드의 기업용 인공지능(AI) 서비스 ‘제미나이 엔터프라이즈’를 도입하고 에이전틱 AI 기반 업무 혁신에 속도를 낸다.구글 클라우드는 13일 삼성전자와 전략적 협력을 확대해 한국을 포함한 전 세계 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 임직원에게 제미나이 엔터프라이즈를 제공한다고 밝혔다.구글 클라우드의 국내 엔터프라이즈 에이전틱 AI 구축 사례 가운데 최대 규모다.삼성전자 임직원은 제미나이 엔터프라이즈를 활용해 사내에 분산된 지식과 데이터를 실시간으로 검색·활용하고, 자료 검색 중심의 업무를 AI 기반 문제 해결 방식으로 전환할 수 있게 된다. 향후에는 복잡한 업무를 자율적으로 수행하는 맞춤형 멀티스텝 AI 에이전트도 단계적으로 도입할 계획이다.양사는 개발자뿐 아니라 일반 임직원도 업무에 맞는 AI 에이전트를 직접 만들 수 있는 환경을 구축하고, 삼성전자 DX부문 전용 구글 클라우드 환경을 통해 데이터 주권과 보안, 거버넌스도 강화할 방침이다.민나리 기자