호반건설, 한진칼 지분 20.15%로… “단순 투자”

보통주 113만 2900주 추가 취득
이에 따라 호반건설의 한진칼 지분율은 기존 18.46%에서 20.15%로 높아졌다. 조원태 한진그룹 회장과 특수관계인 측 지분율 20.57%와의 차이는 0.42%포인트까지 줄었다.
호반건설은 지분 보유 목적을 단순 투자라고 밝혔다. 이번 지분 확대는 국내 항공·물류 산업의 경쟁력 강화 측면에서 시사하는 바가 크다. 최근 고환율, 고유가, 고물류비 등 거시경제의 불확실성이 산업계 전반에 큰 부담으로 작용하고 있다. 이러한 상황에서 풍부한 유동성과 건실한 재무 기반을 갖춘 호반건설로 인해 한진칼이 외부 변동성에 흔들리지 않고 신성장 동력을 모색할 수 있는 든든한 안전판을 확보했다는 평가다.
한진칼 이사회와 경영진의 의사 결정 과정에서도 주주 가치가 더욱 중시될 수 있다는 기대가 나온다. 대주주를 견제하고 경영 투명성을 높이는 건전한 주주 간 균형이 형성될 수 있어서다.
하종훈 기자
2026-07-13 B3면
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