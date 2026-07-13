수십조원씩 몰아친다… 한미중 ‘AI 쩐쟁’

SK하이닉스 미국 나스닥 상장

이미지 확대 SK하이닉스의 나스닥 미국주식예탁증서(ADR) 거래가 개시된 10일(현지시간) 최태원(앞줄 왼쪽 일곱번째) SK그룹 회장, 곽노정(여섯번째) SK하이닉스 최고경영자(CEO) 등 주요 경영진이 미국 뉴욕 타임스퀘어 나스닥 타워 앞에서 기념 촬영을 하고 있다.

나스닥 제공

세줄 요약 SK하이닉스 나스닥 상장 흥행, 40조원 조달

미국 마이크론·중국 CXMT·대만 난야 투자 확대

AI 메모리 수요 구조적 성장 기대 확산

2026-07-13 B1면

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SK하이닉스가 미국 나스닥 상장으로 약 40조원을 확보하면서 글로벌 인공지능(AI) 붐을 탄 메모리 시장의 투자 경쟁이 한층 달아오르고 있다. 미국은 마이크론을 앞세워 수백조원 규모의 생산 확대에 나섰고, 중국은 창신메모리(CXMT)가 기업공개(IPO)를 통해 추격 자금 확보에 나섰다. 대만 난야까지 대규모 공장 증설 계획을 내놓으며 메모리 반도체 주도권을 둘러싼 ‘쩐의 전쟁’이 본격화하는 양상이다.12일 업계에 따르면 SK하이닉스는 지난 10일(현지시간) 미국 나스닥에 미국주식예탁증서(ADR)를 상장해 265억 700만 달러(약 40조원)를 조달했다. 최근 AI 투자 둔화 우려로 반도체주가 숨 고르기에 들어간 상황에서도 두 자릿수 상승률로 메모리 반도체에 대한 투자자들의 기대를 재확인했다. 첫 거래일에 공모가(149달러)보다 13.1% 오른 168.49달러에 거래를 마쳤다. 확보한 자금은 용인 반도체 클러스터와 청주 첨단 패키징 공장, 극자외선(EUV) 장비 도입 등 메모리 생산능력 확대에 투입될 예정이다.SK하이닉스는 AI 확산으로 메모리 수요가 구조적으로 늘어날 것으로 보고 있다. 최태원 SK그룹 회장은 상장 직후 미 언론 인터뷰에서 “향후 5년 안에 생산능력을 두 배로 늘려도 고객들은 더 필요하다고 말한다”며 공급 부족이 상당 기간 이어질 것으로 내다봤다. 곽노정 SK하이닉스 사장도 “내년은 공급 측면에서 업계 역사상 가장 어려운 해가 될 것”이라며 메모리 수요가 2030년대까지 생산능력을 웃돌 것으로 전망했다.이번 상장 흥행은 AI 시대에 메모리 산업을 바라보는 시장의 입장 변화를 보여준다. 과거에는 반도체가 스마트폰과 PC 판매량에 따라 호황과 불황을 반복하는 경기순환 산업으로 인식됐지만, AI 데이터센터 투자 확대와 장기 공급계약 증가로 지속적인 성장이 예상된다는 것이다.미국 마이크론은 2035년까지 미국에 2500억 달러(약 376조원)를 투자하고 자사 D램 생산의 40%를 현지에서 만들겠다는 계획을 최근 발표했다. 당초 계획보다 투자 규모를 거듭 늘린 것으로, AI 반도체 공급망을 자국 중심으로 재편하려는 미 트럼프 정부의 정책과 맞물려 있다.중국은 범용 D램을 앞세워 추격에 속도를 내고 있다. 세계 D램 4위인 CXMT는 지난 9일 상하이증권거래소에 투자설명서를 제출하고 295억 위안(약 6조 5000억원) 규모의 IPO 절차에 착수했다. 조달 자금은 생산라인 고도화와 D램 기술 개발, 차세대 제품 연구 등에 투입할 계획이다. CXMT는 고대역폭메모리(HBM)보다 DDR5와 LPDDR5X 등 범용 D램을 중심으로 점유율을 확대하겠다는 계획이다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론 등이 HBM 생산에 집중하는 사이에 AI 서버 투자 확대에 따라 수요가 함께 늘어난 범용 D램 시장을 공략하겠다는 계산이다.대만 난야도 AI 호황에 맞춰 생산능력 확대에 나섰다. 난야는 2027년 설비투자를 2000억 대만달러(약 9조원) 이상으로 늘리고 신규 공장 건설에 속도를 낼 계획이다. 올해 투자액의 약 4배에 달하는 규모다. 신규 공장의 첫 생산라인은 2028년에 매월 3만장의 웨이퍼 생산능력을 확보하는 것이 목표다.업계에서는 AI 인프라 투자가 이어지는 한 메모리 경쟁도 기술력뿐 아니라 생산능력과 투자 여력을 확보하는 경쟁으로 확대될 것으로 본다. 특히 중국 업체들이 정부 지원을 넘어 민간 자금 조달까지 본격화하면서 투자 경쟁은 한층 치열해질 전망이다.민나리 기자