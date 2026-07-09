현대엔지니어링, 美핵심광물 플랜트 시장 진출

이미지 확대 김이탁(뒷줄 오른쪽) 국토교통부 1차관과 카일 하우스타이트(뒷줄 왼쪽) 미국 에너지부 차관 등 관계자들이 7일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 ‘라이올라이트 릿지 리튬·붕소 프로젝트’의 구매 역무 수행을 위한 업무협약(MOU) 체결식을 갖고 기념 촬영을 하고 있다. 앞줄은 왼쪽부터 김복환 한국해외인프라도시개발자원공사 사장, 제임스 캘러웨이 아이오니어 이사회 의장, 이승동 현대엔지니어링 화공사업부장.

현대엔지니어링 제공

2026-07-09 B4면

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현대엔지니어링은 7일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 호주 핵심광물 개발사 아이오니어가 추진하는 ‘라이올라이트 릿지 리튬·붕소 프로젝트’의 구매 역무 수행을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 8일 밝혔다.체결식에는 김이탁 국토교통부 1차관과 카일 하우스바이트 미국 에너지부(DOE) 차관, 김복환 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND) 사장, 이승동 현대엔지니어링 화공사업부장, 제임스 캘러웨이 아이오니어 이사회 의장 등 관계자들이 참석했다.북미 최대 규모의 리튬·붕소 복합 매장지인 미국 네바다주 라이올라이트 릿지 광산에서 리튬·붕소 생산시설을 건설하는 프로젝트로 총사업비는 20억 달러(약 3조 1000억원)에 달한다. 리튬은 전기차 배터리와 배터리 에너지저장장치(BESS)의 핵심 원료이고 붕소는 반도체와 세라믹, 고강도 소재 등 첨단산업 전반에 활용된다.미 에너지부의 10억 달러 대출과 KIND의 투자 등 민관 협력으로 진행되며 현대엔지니어링은 주요 기기와 자재 구매 등을 맡는다.허백윤 기자