‘억만장자 모임’ 간 이재용, 빅테크와 AI 협력 확장하나

美선밸리 콘퍼런스 2년 연속 참석

2026-07-08 2면

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이재용 삼성전자 회장이 글로벌 재계 거물들이 모이는 미국 선밸리 콘퍼런스 참석을 위해 7일 출국했다. 지난해에 이어 2년 연속 행사에 참석하는 것으로,﻿ 글로벌 빅테크 최고경영자(CEO)들과 만나 인공지능(AI) 협력 기반을 다지고 글로벌 네트워크를 확대할 전망이다.이 회장은 이날 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 미국으로 출국했다. 미국 출장 목적과 반도체 사업 전망 등을 묻는 취재진의 질문에는 별다른 답변 없이 미소를 지은 채 출국길에 올랐다.아이다호주 선밸리에서 열리는 해당 콘퍼런스는 미국 투자은행 앨런앤드컴퍼니가 1983년부터 매년 개최하는 비공개 행사다. 글로벌 정보기술(IT)·미디어 업계 거물들이 대거 참석해 ‘억만장자 사교클럽’으로도 불린다. 올해는 7~11일(현지시간) 선밸리 리조트에서 열리며 제프 베이조스 아마존 창업자, 마크 저커버그 메타 CEO, 순다르 피차이 구글 CEO, 팀 쿡 애플 CEO, 샘 올트먼 오픈AI CEO 등이 참석할 것으로 알려졌다.재계에서는 이 회장이 선밸리 콘퍼런스를 계기로 미국 주요 고객사들과 만나 ﻿AI 반도체 협력 방안을 논의할 것으로 보고 있다. 구글, 메타, 아마존 등 자체 AI 칩을 개발하는 기업과의 협력 확대 여부도 관심사다.민나리 기자