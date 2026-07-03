제주 ‘공유대학’으로 지역인재 키운다… 바이오·에너지·관광·우주 특성화

교육부 ‘5극3특 공유대학’ 공모 대응

제주대·관광대·한라대 협력 구축

41억원 들여 기업 연계 교육 강화도

이미지 확대 제주도는 교육부가 추진하는 ‘5극3특 공유대학’ 사업에 참여하기 위해 제주대학교를 중심으로 제주관광대학교, 제주한라대학교, 지역 기업, 출연연구기관이 참여하는 협력체계를 구축한다. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 제주형 공유대학 구축 추진, 지역 인재 양성

바이오 공통화, 에너지·관광·우주 특성화

대학·기업·연구기관 협력, 정주 유도

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제주도가 교육부의 ‘5극3특 공유대학’ 사업에 맞춰 지역 전략산업과 연계한 제주형 공유대학 구축에 나선다. 대학과 기업, 연구기관이 함께 지역 맞춤형 인재를 양성해 청년들의 수도권 유출을 막고 지역 정착을 유도하겠다는 구상이다.제주도는 교육부가 추진하는 ‘5극3특 공유대학’ 사업에 참여하기 위해 제주대학교를 중심으로 제주관광대학교, 제주한라대학교, 지역 기업, 출연연구기관이 참여하는 협력체계를 구축한다고 3일 밝혔다.‘5극3특 공유대학’은 거점국립대를 중심으로 지방자치단체와 대학, 산업계, 연구기관이 공동으로 교육과 연구를 수행하는 사업이다. 지역에서도 수준 높은 교육과 연구 기회를 제공해 청년 인재의 수도권 집중을 완화하고 지역 산업 경쟁력을 높이는 것이 목적이다.제주는 바이오 분야를 공통 특성화 분야로 설정하고 대학별 강점을 살려 특화 분야를 운영할 계획이다. 제주대학교는 에너지, 제주관광대학교는 관광, 제주한라대학교는 우주 분야를 각각 맡는다.참여 대학들은 공동 교육과정을 개발하고 교육시설과 연구장비를 공동 활용한다. 산업 현장의 수요를 반영한 공동 인증체계도 마련해 학생들이 지역 기업이 요구하는 실무 역량을 갖출 수 있도록 지원할 방침이다.도는 지역 기업과 출연연구기관을 대상으로 산업별 인력 수요를 조사해 교육과정과 산학협력 사업을 구체화할 예정이다.이를 위해 오는 6일 지역 기업과 출연연구기관 관계자를 대상으로 사업설명회를 열고 교육과정 설계, 현장실습, 채용 연계 등 기업 참여 방안을 논의한다. 설명회에서 제시된 산업별 인력 수요와 직무 역량은 교육부에 제출할 사업계획서에 반영된다.또 대학 간 학점교류와 공동 연구, 기업 연계 프로그램을 지속적으로 추진하기 위해 상설 협의기구도 운영할 계획이다.올해 사업비는 기본 배분액 기준 41억원 규모다. 도는 오는 27일까지 교육부에 1차 사업계획서를 제출하고, 9월부터 사업을 본격 추진할 예정이다.김남진 도 혁신산업국장은 “대학과 기업, 연구기관이 함께하는 교육 생태계를 구축해 청년들이 제주에서 배우고 일하며 미래를 설계할 수 있도록 정주 여건과 일자리 연계를 강화하겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자