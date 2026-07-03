현대엔지니어링, 을지로3가에 업무시설 ‘르네스퀘어’ 준공

인사동 이어 을지로까지…CBD 내 업무시설 준공

라지 플레이트·바닥 공조 등 설계 적용

이미지 확대 현대엔지니어링이 준공한 을지로 오피스 ‘르네스퀘어’. 현대엔지니어링 제공

세줄 요약 을지로3가 업무시설 르네스퀘어 준공

라지 플레이트·바닥 공조 설계 적용

CBD 오피스 공급 확대 기조 지속

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현대엔지니어링은 서울 중구 을지로3가 6지구에 업무시설 ‘르네스퀘어’를 최근 준공했다고 3일 밝혔다.르네스퀘어는 중구 수표동 35-10번지 일원에 을지로3가 도시환경정비형 재개발구역 제6지구 사업을 통해 공급된 업무시설로, 대지면적 4156㎡, 연면적 6만 343㎡에 지하 7층~지상 17층 규모로 조성됐다. 지상 2~17층은 업무시설, 지하 2층~지상 1층은 근린생활시설이다.지하철 2·3호선 을지로3가역이 도보권에 있고 북쪽으로 청계천이 조망되는 입지다.최근 기업 수요를 반영한 오피스 설계를 적용했다. 기둥과 벽체를 최소화하고 넓은 층별 면적을 확보하는 ‘라지 플레이트’ 설계를 적용해 공간 효율성을 높였다. 차세대 공조 시스템인 ‘바닥 공조’를 적용해 에너지를 절감하고 쾌적한 환경을 제공한다.현대엔지니어링은 앞서 지난 4월 종로구 인사동 공평 15·16지구에 오피스 ‘G1 서울’을 준공한 데 이어 르네스퀘어까지 공사를 마치며 서울 도심업무지구(CBD)에 연달아 업무시설을 공급했다.현대엔지니어링 관계자는 “서울 도심업무지구를 중심으로 고품질 오피스 수행 역량을 지속 확대해 나갈 계획”이라며 “차별화된 설계와 공간 경쟁력을 기반으로 도심 오피스 시장에서 입지를 더욱 강화하겠다”고 말했다.허백윤 기자