다람쥐 바리스타가 건네는 디저트…포레스트 리솜, 제천 숲 담은 체험형 공간 선보여

제천 원시림에서 모티브…공간·메뉴 등 스토리텔링

리조트 ‘무유공간’ 1층에 마련…체험 공간 확대

이미지 확대 포레스트 리솜 내 복합문화공간 ‘무유공간’ 1층에 오픈한 ‘다람쥐 카페’ 전경. 호반그룹 제공

세줄 요약 제천 포레스트 리솜, 다람쥐 카페 개장

원시림·다람쥐 콘셉트로 숲 이야기 구현

땅콩빵·밤 마들렌 등 시그니처 메뉴 구성

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호반호텔앤리조트는 충북 제천시에 있는 포레스트 리솜의 복합문화공간인 ‘무유공간’ 1층에 디저트 카페 ‘다람쥐 카페’를 열고 본격적으로 운영한다고 3일 밝혔다.다람쥐 카페는 리조트를 둘러싸고 있는 제천 원시림에서 쉽게 만날 수 있는 다람쥐에서 착안한 콘셉트로, 다람쥐를 테마로 자연 속에서 만나는 경험을 확장했다. 공간 디자인과 메뉴, 서비스에도 숲의 이야기를 담아 고객이 리조트 어디에서나 제천 숲의 매력을 느낄 수 있도록 구성했다는 설명이다.공간 연출도 특색을 더했다. 부끄러움이 많은 ‘다람쥐 바리스타’가 나무 구멍 너머로 손을 내밀어 음료와 디저트를 건네는 스토리텔링을 통해 고객에게 색다른 즐거움을 제공한다. 단순히 음료를 마시는 공간을 넘어 숲속 이야기를 경험하는 공간으로 완성도를 높였다.시그니처 메뉴도 숲속 다람쥐에서 영감을 얻어 국내산 우도 땅콩을 사용해 매장에서 직접 구워내는 ‘다람쥐 땅콩빵’을 비롯해 ‘다람쥐 밤 마들렌’, ‘솔방울 에이드’, ‘땅콩크림라떼’ 등을 선보인다. 자연을 모티브로 한 메뉴 구성으로 아이부터 어른까지 함께 즐길 수 있다.다람쥐 카페는 지난 5월 문을 연 친환경 숲 놀이터에 이어 가족 단위 고객을 위한 체험형 콘텐츠를 더욱 넓힌 사례다. 숲 놀이터에서 직접 자연을 몸으로 체험하고 다람쥐 카페에서 숲을 주제로 한 먹거리와 휴식을 즐길 수 있도록 콘텐츠를 연결했다. 가족 고객의 만족도를 높이고 리조트 체류 시간을 늘리며 재방문을 유도할 수 있을 것으로 보인다.호반호텔앤리조트 관계자는 “다람쥐 카페는 포레스트 리솜을 둘러싼 제천 원시림의 가치를 고객이 더욱 친숙하게 경험할 수 있도록 기획한 공간”이라며 “앞으로도 포레스트 리솜만의 자연환경을 활용한 다양한 콘텐츠를 통해 차별화된 고객 경험을 제공하겠다”고 말했다.허백윤 기자