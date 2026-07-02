포스코, 에너지 아우르는 ‘트리플 코어’ 체제로

‘CEO 인베스터데이’서 비전 발표

이미지 확대 장인화 포스코그룹 회장이 2일 서울 영등포구 여의도 콘래드호텔에서 열린 ‘CEO 인베스터데이’에서 그룹 사업 포트폴리오 전략을 직접 설명하고 있다.

포스코홀딩스 제공

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포스코그룹이 기존의 철강과 리튬 중심에서 에너지까지 아우르는 ‘트리플 코어’ 체제로 미래 성장 전략을 재편하겠다고 밝혔다.포스코그룹은 2일 ‘CEO 인베스터데이’를 열고 산업자원(철강), 전략자원(리튬·양·음극재·희토류 등),에너지자원(LNG·신재생에너지)을 아우르는 새 미래 성장 전략을 발표했다. 기존의 철강·이차전지 중심 구조를 넘어 에너지까지 포괄해 국가대표 핵심자원 공급자로 도약하겠다는 비전이다. 포스코그룹은 2035년 합산 매출액 187조원, 영업이익 13조 1000억원을 달성하겠다는 목표도 제시했다.장인화 포스코그룹 회장은 “대외 불확실성이 심화하는 지금이야말로 사업 포트폴리오를 과감히 혁신해 새로운 성장 기회를 창출해야 할 때”라며 “국가 산업 안보와 공급망 강화를 선도하겠다”고 강조했다.특히 포스코그룹은 2033년까지 연 17만 3000t의 리튬 생산 체제를 완성해 글로벌 ‘리튬 톱 5’ 기업으로 도약하겠다고 했다. 또한 희토류와 첨단산업 필수 소재인 희귀·특수가스도 전략자원으로 육성해 신성장 동력으로 삼고 국가 미래 산업 공급망 안정화에 앞장설 계획이다. 기존 주력 사업인 철강은 인도, 미국, 인도네시아 등 성장성이 높은 유망 시장을 중심으로 2031년까지 해외 생산 능력을 1000만t까지 확대하고 여기서 얻은 이익을 국내 저탄소 전환에 재투자하는 선순환 구조를 구축할 방침이다. 그룹의 새로운 핵심 사업으로 자리 잡은 에너지자원은 수익성과 지속가능성을 동시에 확보하는 데 역량을 집중한다. 포스코그룹은 ‘트리플 코어’ 전환의 실행력을 높이기 위해 올해부터 3년간 미래 성장 투자에 총 16조 7000억원을 투입할 계획이다.하종훈 기자