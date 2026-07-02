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화장품 원료 전시 ‘인 코스메틱스 코리아’ 개막

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수정 2026-07-02 00:35
입력 2026-07-02 00:35
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화장품 원료 전시 ‘인 코스메틱스 코리아’ 개막
화장품 원료 전시 ‘인 코스메틱스 코리아’ 개막 글로벌 화장품 원료 전문 전시 ‘인 코스메틱스 코리아’가 열린 1일 서울 강남구 코엑스를 찾은 관람객들이 부스 관계자와 상담하고 있다. 전시회는 3일까지 사흘간 진행된다.
연합뉴스


글로벌 화장품 원료 전문 전시 ‘인 코스메틱스 코리아’가 열린 1일 서울 강남구 코엑스를 찾은 관람객들이 부스 관계자와 상담하고 있다. 전시회는 3일까지 사흘간 진행된다.

연합뉴스
2026-07-02 B2면
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