경제 기업·산업 화장품 원료 전시 ‘인 코스메틱스 코리아’ 개막 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/07/02/20260702030007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-07-02 00:35 입력 2026-07-02 00:35 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 화장품 원료 전시 ‘인 코스메틱스 코리아’ 개막 글로벌 화장품 원료 전문 전시 ‘인 코스메틱스 코리아’가 열린 1일 서울 강남구 코엑스를 찾은 관람객들이 부스 관계자와 상담하고 있다. 전시회는 3일까지 사흘간 진행된다.연합뉴스 글로벌 화장품 원료 전문 전시 ‘인 코스메틱스 코리아’가 열린 1일 서울 강남구 코엑스를 찾은 관람객들이 부스 관계자와 상담하고 있다. 전시회는 3일까지 사흘간 진행된다. 연합뉴스 2026-07-02 B2면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지