네이버 ‘쇼핑 추천’ vs   다음 ‘검색 요약’… 국내 포털 AI 전면전

네이버 ‘AI 쇼핑 에이전트’로 확장

상황·조건 고려해 구매까지 제안

이용자 50%, 거래액 2.7배 증가

다음, 웹문서 분석해 핵심만 정리

이슈·금융·엔터테인먼트 등 적용

세줄 요약 네이버, AI탭과 쇼핑 에이전트 정식 출시

다음, 솔라 기반 AI 요약 베타 공개

포털 검색창, 답변·추천 중심으로 재편

2026-07-02 B2면

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포털 검색창이 달라졌다. 키워드를 입력하면 수십 개의 링크를 보여주던 검색창에서 인공지능(AI)이 먼저 답을 정리하고 상품까지 추천하는 공간으로 바뀌고 있다. 네이버는 AI 검색에 이어 쇼핑으로 서비스를 확장했고, 다음은 검색 결과를 AI가 요약하는 기능을 선보였다.네이버는 지난달 25일 대화형 검색 서비스 ‘AI탭’과 ‘AI 쇼핑 에이전트’를 정식 출시했다고 1일 밝혔다. AI탭은 질문의 맥락을 이해해 여러 웹문서를 종합한 답변을 제공하는 서비스다. AI 쇼핑 에이전트는 사용자의 상황과 조건을 반영해 상품을 추천하고 구매까지 이어질 수 있도록 돕는 쇼핑 특화 서비스다.AI탭에 ‘무더위에 좋은 음식을 알려줘’라고 입력하자 AI는 수분 보충에 좋은 과일과 삼계탕, 장어구이 등을 표와 함께 정리하고 기사와 블로그 등 답변의 출처를 함께 제시했다. 이어 “집에서 간편하게 만들어 먹을 수 있는 삼계탕 밀키트 제품들의 리뷰를 찾아드릴까요”라며 후속 질문도 이어갔다. 여러 웹페이지를 직접 오가며 정보를 취합하던 역할을 AI가 대신하는 셈이다.쇼핑에서는 AI의 역할이 한층 적극적이다. 네이버 쇼핑의 AI 에이전트에 ‘무더위에 필요한 아이템을 추천해달라’고 입력하자 AI는 냉감 소재와 사용 환경, 세탁 편의성 등 선택 기준을 먼저 제시한 뒤 냉감 이불과 쿨매트, 메쉬 조끼 등을 추천했다. 단순히 상품을 나열하는 데 그치지 않고 예산과 색상, 크기를 알려주면 다시 추천 범위를 좁혀주는 방식이다.네이버가 쇼핑에 힘을 싣는 이유는 커머스 경쟁력에 있다. 국내 최대 쇼핑 플랫폼과 스마트스토어, 멤버십 등 기존 생태계에 AI를 결합해 상품 탐색부터 비교, 추천, 구매까지 하나의 흐름으로 연결하겠다는 전략이다. 실제 AI 쇼핑 에이전트 이용자의 70% 이상은 15자 이상의 긴 질문을 입력하고 있다. 지난달 일간 이용자 수는 베타 서비스 직후인 3월보다 50% 이상 증가했고, AI 쇼핑 에이전트를 통한 거래액도 2.7배 늘었다. 네이버는 하반기 개인화된 멤버십 혜택 추천과 장바구니·배송 정보를 연계해 검색부터 결제까지 이어지는 AI 쇼핑 경험을 강화할 계획이다.다음은 검색 서비스 고도화에 먼저 초점을 맞췄다. 업스테이지 컴퍼니는 이날 자체 거대언어모델(LLM) ‘솔라’를 기반으로 검색 결과를 자동 요약해주는 ‘AI 요약’ 베타 서비스를 공개했다. AI가 웹문서를 분석해 핵심 내용을 정리하고 근거를 함께 제공하는 기능으로, 이슈와 금융, 엔터테인먼트, 건강, 사전, 일상 등 6개 분야에 우선 적용된다. 다음은 AI 요약 적용 분야를 순차적으로 확대하고 연내에 대화형 ‘AI 모드’를 선보여 검색 서비스를 한층 고도화할 예정이다.민나리 기자