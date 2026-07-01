에코프로, 인니서 니켈 年6.5만t 확보…K-전기차 밸류체인 강화

니켈 ‘BNSI 제련소’ 지분 39% 확보 대주주로

글로벌 양극재 시장 주도권 확보·공급망 안정화

에코프로비엠 유증 재원…전기차 경쟁력에 도움

이미지 확대 건설 중인 인도네시아 술라웨시 BNSI 제련소 현장 전경.

에코프로 제공

세줄 요약 인도네시아 BNSI 제련소 지분 39% 확보

연 6만5000t 니켈 수급권으로 확대

삼원계 배터리 원가·공급망 강화

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에코프로그룹이 인도네시아 니켈 제련소 2단계 투자인 인터내셔널 그린 산업단지(IGIP) 내 BNSI 제련소의 지분 39%를 확보하며 대주주로 올라섰다고 1일 밝혔다. 핵심 광물 공급망 안정화를 달성함과 동시에 전기차 삼원계 배터리 경쟁력도 끌어올리게 됐다.이번 지분 확보로 기존에 연간 2만 9000t의 니켈을 확보했던 에코프로는 3만 6000t을 추가해 총 6만 5000t의 수급권을 갖게 됐다. 투자 재원은 자회사 에코프로비엠의 유상증자를 통해 마련했고, 조달 자금은 총 1조 2000억원 규모다.에코프로는 향후 연간 9만t(전기차 200만대 분량) 규모까지 생산 인프라를 확대할 계획이다. 이는 핵심 광물 공급망을 안정화하고 전기차 삼원계 배터리 경쟁력도 강화하는 계기가 될 전망이다. 특히 핵심 광물 조달에 있어 배터리 생산 경쟁국인 중국 의존도에서 탈피하는데 도움이 될 것으로 보인다.세계 배터리 시장은 한국 주도의 삼원계와 중국의 리튬인산철(LFP) 배터리가 경쟁하고 있다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1분기 세계 양극재 적재량 54만 2000t 가운데 LFP가 59%를 점유하며 삼원계(41%)를 앞섰다. 삼원계 배터리에서 니켈 가격이 차지하는 비중은 40%다. 에코프로가 니켈을 조달해 원가를 낮추면 삼원계 배터리의 가격 경쟁력도 강화될 전망이다.에코프로그룹은 이 사업을 성공적으로 완수하기 위해 핵심 자회사인 에코프로비엠의 유상증자를 통한 자금 조달에 나섰다. 이번 유상증자는 인도네시아 BNSI 제련소 건설 및 헝가리 공장 양산 개시에 따른 추가 투자 등에 사용될 예정이다. 에코프로비엠이 유상증자를 통해 조달할 자금 1조 2000억원 규모 가운데 9150억원이 BNSI 지분 확보 및 헝가리 법인 잔여 투자에, 1350억원이 원재료 매입 등 운영자금에, 1500억원이 시설자금에 투입된다.업계에서는 에코프로의 이번 투자가 완성차와 배터리 셀, 배터리 소재, 핵심광물로 연결되는 ‘전기차 밸류체인’을 구축하는 데 기여한다는 점에서 큰 의미를 부여하고 있다. 또한 사업 포트폴리오 관점에서도 주목된다. 삼원계 배터리는 재활용을 통해 니켈·코발트·망간을 90% 이상 회수할 수 있어 ‘도시 광산’으로도 불린다. 에코프로는 재활용 시장을 선점하기 위해 2020년 재활용 전문 기업인 에코프로씨엔지를 설립해 운영하고 있다.최문호 에코프로비엠 대표는 “에코프로의 독보적 하이니켈 기술력에 압도적인 원가 경쟁력을 더해 글로벌 삼원계 배터리 시장의 주도권을 확실하게 가져올 것”이라고 말했다.하종훈 기자