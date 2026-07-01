SK하이닉스, 나스닥 상장 등록서 수정 제출…공모 조건은 미정

이미지 확대 경기 이천 SK 하이닉스 본사. 뉴시스

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SK하이닉스가 미국 나스닥 상장을 위한 미국주식예탁증서(ADR) 발행을 추진하는 가운데 증권신고서 수정본을 제출했다. 최근 발표한 1100조원 규모 국내 반도체 투자 계획과 함께 2027년 말까지 극자외선(EUV) 노광장비에 약 11조 9000억원을 투입하는 계획, 투자 재원과 위험 요인 등을 증권신고서에 담았다.1일 미국 증권거래위원회(SEC) 전자공시시스템에 따르면 SK하이닉스는 지난달 30일(현지시간) 증권신고서(Form F-1) 수정본을 제출했다. 앞서 회사는 신주 최대 1779만주(발행주식의 약 2.5%)를 ADR로 발행하는 상장 계획을 발표했으며, 공모 규모는 최대 294억 7000만 달러(약 45조 4000억원)다. 공모가와 최종 발행 물량, 보통주 대비 ADR 환산비율 등은 아직 확정되지 않았다.수정 신고서에는 조달 자금을 국내 생산시설 확충과 첨단 패키징 설비 투자, 2027년 말까지 도입 예정인 EUV 노광장비 구매 등에 활용할 계획이라고 명시했다. 최근 발표한 1100조원 규모 국내 반도체 투자 계획과 관련해서는 시장 수요와 고객사 투자 계획, 정부·지방자치단체와의 인허가 및 인프라 구축 협의 등에 따라 투자 일정과 규모가 달라질 수 있다고 설명했다. 투자 재원은 영업활동으로 확보한 현금을 우선 활용하되 필요하면 차입이나 증자 등 외부 자금 조달도 검토할 수 있다고 밝혔다. 다만 이번 중장기 투자 계획은 ADR 발행을 통해 조달하는 자금의 사용 목적에는 영향을 미치지 않는다고 덧붙였다.이와 함께 미국에서 제기된 D램 가격 관련 반독점 집단소송을 투자 위험 요인으로 새롭게 추가했다. SK하이닉스는 올해 1분기 기준 HBM 시장 점유율 56.4%로 세계 1위, D램(HBM 포함) 시장 점유율은 29.1%를 기록했다고 밝혔다. 이 같은 시장 지배력을 바탕으로 확보한 투자 자금은 첨단 메모리 생산 역량 확대에 활용될 전망이다.민나리 기자