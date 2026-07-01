신동빈號 ‘원 롯데’ 한일 식품 합작법인 출범

롯데웰푸드·일본 롯데제과 결합

가나 초콜릿·빼빼로 협업 사례

亞 사업 일원화해 효율성 강화

법인 이사회 의장엔 장남 신유열

이미지 확대 신동빈 롯데그룹 회장.

연합뉴스

세줄 요약 한일 식품 합작법인 싱가포르 출범

원롯데 전략 기반 아시아 사업 통합

생산·물류·마케팅 효율화 추진

2026-07-01 B3면

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롯데가 한국과 일본 식품 합작법인을 만들고 아시아 지역에서 글로벌 시너지 효과를 노린다. 그룹의 모태인 식품 사업에서 신동빈 회장의 ‘원(one)롯데’ 전략이 본격화할 전망이다.30일 롯데는 싱가포르 합작법인 출범을 위해 롯데웰푸드와 일본 롯데제과가 양사 이사회 의결과 관계국 기업결합심사 승인을 마쳤으며, 7월 공식 출범 예정이라고 밝혔다.이번 합작법인은 신동빈 롯데 회장의 ‘한·일 원롯데 전략’을 토대로 하고 있다. 신 회장은 그간 정기적으로 ‘원롯데 식품사 전략회의’를 주재하며 양사가 글로벌 경쟁력 강화를 위해 협력할 것을 주문했다. 실제 양국 내수 시장 성장세 둔화 속 해외 사업은 핵심 성장 동력으로 자리 잡았다. 롯데웰푸드는 지난해 해외 매출이 1조 2047억원으로 전년 대비 14.4% 신장했다. 일본 롯데제과도 베트남과 인도네시아를 중심으로 약 9000억원의 매출을 올렸다.양사는 지난 몇 년간 원재료 확보 및 공동 마케팅, 제품 교차 판매 등 협업 영역을 넓혀왔다. 일례로 양사가 모두 판매 중인 ‘가나’ 초콜릿의 경우 패키징 통일 작업으로 효율성을 높였다. 양사가 해외 유통망 운영에 협업하며 ‘글로벌 메가 브랜드’ 1호로 전략 육성한 ‘빼빼로’의 경우 올해 1분기 해외 매출 신장률이 33%에 달했다.롯데는 이번 합작법인 출범을 통해 한일 식품사의 협업 단계가 더욱 고도화될 것으로 기대하고 있다. 특히 유사한 제품군을 보유한 양사가 그동안 해외 진출국을 나눠왔던 만큼 이번 컨트롤 타워 출범으로 비효율성 문제 등이 해소될 것이란 전망이다. 신규 법인은 한일 롯데 식품사의 아시아 사업을 총괄하며, 사업별로 나눠졌던 경영 관리와 의사 결정 체계를 일원화해 맡는다. 양사는 생산, 영업, 물류 인프라까지 연계해 운영 효율성을 높일 방침이다. 합작법인은 글로벌 메가 브랜드 육성, 원재료 구매, 물류, 마케팅 등 생산∙판매 과정 효율화, 공동 신제품 출시, 신규 시장 전략적 진출 등을 도모할 계획이다.특히 신 회장의 장남인 신유열 실장이 합작법인 이사회 의장을 맡는다. 신 실장은 지난해 롯데GRS의 롯데리아 해외 진출에 관여하며 해외 식품 사업 참여도를 꾸준히 높여왔다.롯데그룹은 지난해 9월 롯데호텔앤리조트와 일본 롯데홀딩스가 합작법인 ‘롯데호텔스 재팬’을 설립했고 롯데바이오로직스 투자 유치, 롯데벤처스 엘캠프 재팬 운영 등 그룹 전반으로 원롯데 전략을 확산하고 있다.김현이 기자