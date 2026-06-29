창사 50주년 에쓰오일 “샤힌 프로젝트 등 석유화학 확대”

이미지 확대 안와르 알 히즈아지 에쓰오일 최고경영자.

에쓰오일 제공

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에쓰오일(S-OIL)이 전날 창사 50주년을 맞아 혁신 성장을 가속화한다고 29일 밝혔다.안와르 알 히즈아지 에쓰오일 최고경영자(CEO)는 “올해는 에쓰오일의 창립 50주년이자 샤힌 프로젝트가 결실을 맺는 뜻깊은 해”라며 “50년간 축적한 경쟁력과 혁신의 DNA를 바탕으로 미래 50년에도 가장 경쟁력 있고 혁신적이며 신뢰받는 에너지·화학 기업으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.1976년 창립한 에쓰오일은 글로벌 에너지 전환과 탄소중립 흐름 속에서 지속 가능한 성장을 이어가기 위해 최근 10년간 14조원 이상을 투자했다. 2011년에 세계 최대 규모의 단일공장 파라자일렌(폴리에스터 섬유의 기초원료) 생산시설을 가동하며 석유화학 사업 확장을 본격화했다. 2018년에는 RUC ＆ ODC(잔사유 고도화·올레핀 다운스트림 시설) 프로젝트의 상업 가동을 통해 정유에서 화학으로 사업구조 전환의 기반을 마련했다. 올해는 국내 석유화학 산업 사상 최대 규모인 9조 2580억원을 투자한 샤힌 프로젝트 준공을 앞두고 있다.류열 에쓰오일 전략·관리총괄 사장은 “샤힌 프로젝트를 중심으로 석유화학 사업 비중을 확대하고 디지털 전환과 AI 기반 업무 혁신, 에너지 효율 향상, 탄소 저감 활동 등을 통해 지속 가능한 성장을 추진하고 있다”고 전했다.하종훈 기자