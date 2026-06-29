산업장관 “서남권 반도체에 800조…충청권에 81조 투자”

세줄 요약 서남권 800조원 투자, 제2 반도체 기지 조성

충청권 81조원 투입, 첨단 패키징 거점 육성

동남·대경권 소부장 허브, 전 주기 지원 확대

이미지 확대 정책발표하는 김정관 장관 김정관 산업통상부 장관이 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 정책을 발표하고 있다. 2026.6.29 [청와대통신사진기자단] 연합뉴스

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정부가 대한민국의 대도약을 이끌고자 서남권에 800조원, 충청권에 81조원을 투자하는 등 3대 메가 프로젝트를 추진한다.김정관 산업통상부 장관은 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “서남권을 제2의 반도체 생산기지로 조성할 것”이라면서 “총 800조원 규모의 기업 투자를 통해 4기의 메모리 팹을 구축하겠다”고 밝혔다.김 장관이 발표한 파워포인트 자료에는 충청권에 81조원을 투자해 패키징 거점으로 육성한다는 내용도 담겨 있었다.그는 “충청권에는 반도체 생산 능력 확대에 따라 증가할 패키징 수요에 대응할 수 있는 첨단 패키징 거점을 육성하겠다”며 “동남·대경권을 반도체 소부장 공급망 허브로 육성하고 전력, 반도체 등 차세대 혁신 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 설명했다.이어 차세대 반도체 선도전의 중요성을 강조하며 “15년간 30조원을 투자해 R＆D, 설계, 실증, 제조까지 전 주기를 지원해 나가겠다”고 강조했다.하승연 기자