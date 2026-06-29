산업장관 “서남권 반도체에 800조…충청권에 81조 투자”

세줄 요약
- 서남권 800조원 투자, 제2 반도체 기지 조성
- 충청권 81조원 투입, 첨단 패키징 거점 육성
- 동남·대경권 소부장 허브, 전 주기 지원 확대
정부가 대한민국의 대도약을 이끌고자 서남권에 800조원, 충청권에 81조원을 투자하는 등 3대 메가 프로젝트를 추진한다.
김정관 산업통상부 장관은 29일 청와대에서 열린 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회’에서 “서남권을 제2의 반도체 생산기지로 조성할 것”이라면서 “총 800조원 규모의 기업 투자를 통해 4기의 메모리 팹을 구축하겠다”고 밝혔다.
김 장관이 발표한 파워포인트 자료에는 충청권에 81조원을 투자해 패키징 거점으로 육성한다는 내용도 담겨 있었다.
그는 “충청권에는 반도체 생산 능력 확대에 따라 증가할 패키징 수요에 대응할 수 있는 첨단 패키징 거점을 육성하겠다”며 “동남·대경권을 반도체 소부장 공급망 허브로 육성하고 전력, 반도체 등 차세대 혁신 거점으로 발전시켜 나가겠다”고 설명했다.
이어 차세대 반도체 선도전의 중요성을 강조하며 “15년간 30조원을 투자해 R＆D, 설계, 실증, 제조까지 전 주기를 지원해 나가겠다”고 강조했다.
하승연 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
정부가 서남권에 투자한다고 발표한 규모는?