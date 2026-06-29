KT, 거리응원서 5G 핵심 ‘네트워크 슬라이싱’ 실증

여러 가상망으로 통신 배분 기술

2026-06-29 B3면

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KT가 지난 25일 수만 명이 모인 가운데 서울 광화문 일대에서 열린 월드컵 거리응원 현장에서 5세대(5G) 이동통신 핵심 기술인 ‘네트워크 슬라이싱’의 안정성을 성공적으로 실증했다고 28일 밝혔다.네트워크 슬라이싱은 하나의 5G 네트워크를 여러 개의 가상망으로 나눠 서비스 목적에 따라 통신 자원을 배분하는 기술로, 트래픽이 몰려도 특정 서비스의 품질을 안정적으로 유지할 수 있다.KT는 이날 행사 진행요원과 서울 종로구 공무원에게 일반 이용자와 분리된 전용 네트워크를 제공해 무전형 커뮤니케이션, 현장 상황 공유, 긴급 대응 연락 등을 지원했다. 실증 결과 슬라이싱을 적용한 단말은 일반 단말보다 주변 트래픽 증가의 영향을 덜 받아 안정적인 통신 품질을 유지한 것으로 나타났다.KT는 이번 실증을 통해 대규모 인파가 몰리는 환경에서도 서비스별로 통신 품질을 차별화할 수 있는 5G SA(단독모드) 기술의 활용 가능성을 확인했다고 설명했다. 회사는 앞으로 메가 이벤트를 비롯해 산업 현장과 공공안전 등 다양한 분야로 네트워크 슬라이싱 적용을 확대하고, 기업(B2B)과 소비자(B2C)를 아우르는 신규 서비스를 발굴할 계획이다.민나리 기자