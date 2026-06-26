경제 기업·산업 K뷰티 매력에 빠진 외국인들 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/06/26/20260626030007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-26 00:06 입력 2026-06-26 00:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 K뷰티 매력에 빠진 외국인들 외국인 관광객들이 25일 문화체육관광부·한국관광공사 주최로 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 ‘2026코리아 뷰티 페스티벌’을 찾아 K뷰티 메이크업 시연을 지켜보고 있다.뉴스1 외국인 관광객들이 25일 문화체육관광부·한국관광공사 주최로 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 ‘2026코리아 뷰티 페스티벌’을 찾아 K뷰티 메이크업 시연을 지켜보고 있다. 뉴스1 2026-06-26 B2면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지