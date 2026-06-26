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K뷰티 매력에 빠진 외국인들

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수정 2026-06-26 00:06
입력 2026-06-26 00:06
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K뷰티 매력에 빠진 외국인들
K뷰티 매력에 빠진 외국인들 외국인 관광객들이 25일 문화체육관광부·한국관광공사 주최로 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 ‘2026코리아 뷰티 페스티벌’을 찾아 K뷰티 메이크업 시연을 지켜보고 있다.
뉴스1


외국인 관광객들이 25일 문화체육관광부·한국관광공사 주최로 서울 중구 하이커 그라운드에서 열린 ‘2026코리아 뷰티 페스티벌’을 찾아 K뷰티 메이크업 시연을 지켜보고 있다.

뉴스1
2026-06-26 B2면
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