SK하이닉스 새달 10일 나스닥 상장 추진… 최대 45조 조달한다

보통주 1779만주 기반 ADR 발행

용인·청주 반도체 시설 투자 활용

글로벌 기관들 투자 접근성 높아져

기업가치 재평가 가능성도 커질 듯

이미지 확대 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습.

연합뉴스

세줄 요약 나스닥 ADR 상장 일정 7월 10일 잠정 확정

신주 1779만주 발행, 최대 45조4500억원 조달

용인·청주 생산시설 및 설비 투자에 활용

2026-06-25 B2면

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SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)의 미국 나스닥 상장 일정이 7월 10일로 잠정 결정됐다. SK하이닉스는 1779만주의 신주를 발행해 미국 ADR을 상장하고, 이를 통해 최대 45조 4500억원의 투자 재원을 확보할 계획이다. 확보한 자금은 용인 반도체 클러스터와 첨단 패키징 생산시설 구축 등에 투입될 예정이다.SK하이닉스는 24일 공시를 통해 미국 ADR의 나스닥 증권거래소 상장 계획을 이같이 밝혔다. ADR은 미국 투자자들이 해외 기업 주식을 달러로 손쉽게 거래할 수 있도록 만든 예탁증서다. 이번 상장이 완료되면 미국 투자자들은 나스닥 시장에서 SK하이닉스에 직접 투자할 수 있게 된다.ADR 상장은 대규모 투자 재원 확보라는 의미를 갖는다. SK하이닉스는 인공지능(AI) 수요 확대에 대응하기 위한 생산능력 확충이 필요한 만큼, 조달 자금을 용인 반도체 클러스터 1기 팹(Fab), 청주 P＆T7 어드밴스드 패키징 팹 등 주요 생산시설 건설과 설비 투자에 활용할 계획이다. 다만 최종 모집 금액은 기관투자자 대상 수요예측을 거쳐 결정된다.글로벌 투자자 기반 확대도 기대된다. 나스닥 상장을 계기로 미국 연기금과 기술주·반도체 ETF 운용사 등 글로벌 기관투자자들의 투자 접근성이 높아지고, 미국 시장에 집중된 반도체 투자 자금 유입을 통한 기업가치 재평가 가능성도 커질 전망이다.상장까지는 아직 몇 가지 절차가 남아 있다. 증권신고서에 기재된 잠정 일정에 따르면 내달 6일 증권신고서 효력이 발생하고, 같은 날 ADR 기관투자자를 대상으로 수요예측 절차가 시작된다. 이를 바탕으로 9일(현지시간) 공모가격을 확정하고 주관사와 인수계약을 체결하는 것이 목표 일정이다. 모든 준비를 마친 ADR은 이튿날인 10일 나스닥에 공식 상장돼 거래가 시작될 예정이다. 다만 한미 금융당국의 심사 및 승인 일정에 따라 세부 일정은 변동될 수 있다.한편 이번 ADR 상장을 둘러싸고 일부 주주들 사이에서는 신주 발행에 따른 지분 가치 희석과 배당 확대보다 투자 재원 확보를 우선하는 회사 전략에 대한 우려도 제기된다. 이에 대해 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 지난 3월 정기주주총회에서 “주주환원과 현금 확보는 순서의 문제다. 목표로 하는 현금이 규모가 있어 순서가 바뀌었을 뿐이며 결과적으로 주주환원을 확대해나갈 것”이라고 밝힌 바 있다. SK하이닉스 주가는 이날 애프터마켓에서 종가보다 2.83% 오른 265만 3000원에 마감했다.이범수 기자