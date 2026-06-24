HD현대중공업, ‘환태평양 벨트’ 앞세워 해외 함정 시장 공략

이미지 확대 지난 1월 HD현대중공업이 인도한 2400t급 필리핀 원해경비함(OPV) 라자술라이만(RAJAH SULAYMAN)의 모습.

HD현대중공업 제공

2026-06-25 16면

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국내 조선업 최초·최다 함정 수출 실적을 보유한 HD현대중공업이 글로벌 협력을 바탕으로 해외 방산 시장 공략에 박차를 가하고 있다. 1976년 국산 최초 전투함인 울산함 연구개발을 시작으로 이지스 구축함까지 자체 설계·건조하며 수상함 분야 국내 최강자로 자리매김한 HD현대중공업은 최근 급변하는 국제 정세 속에서 급증하는 글로벌 함정 수요를 잡기 위해 해외 거점별 파트너십과 현지 건조 체계 구축에 속도를 내고 있다.글로벌 영토 확장 전략인 ‘환태평양 벨트화 비전’은 이미 가시적인 성과를 내고 있다. 1987년 뉴질랜드 군수지원함을 시작으로 세계 각국에서 수주한 함정만 총 20척에 달한다. 특히 필리핀 해군 현대화 사업에서 12척을 싹쓸이 수주한 데 이어 올해 초 원해경비함 1번함인 ‘라자술라이만함’을 납기보다 5개월 앞당겨 인도하며 압도적인 경쟁력을 입증했다. 또한 지난해 잠수함 공동개발 의향서(LOI)를 체결한 페루 국영 시마(SIMA) 조선소와도 올해 최종 계약을 목표로 현지 맞춤형 신형 잠수함 설계에 착수하며 남미·아시아 거점을 공고히 했다.이를 발판 삼아 중동, 미국을 넘어 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업(CPSP)이라는 메가 프로젝트까지 정조준한다. 올해 2월 사우디 국제방산전시회(WDS 2026)에서 현지 건조 방안을 제시해 중동 시장 선점에 나선 데 이어 4월에는 미국 해양방산전시회(SAS 2026)에 참가해 글로벌 방산기업 안두릴과 첨단 무인잠수정(UUV) 공동개발 양해각서를 체결했다. 나아가 올해 한화오션과 원팀으로 참여한 캐나다 잠수함 사업을 위해 기술 이전은 물론 HD현대오일뱅크를 통한 조단위 규모의 원유 수입 연계 방안까지 마련하는 등 그룹 역량을 결집한 총력전을 펼치고 있다.하종훈 기자