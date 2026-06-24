‘보안·화재·냉방비’ 단독주택 3대 걱정, 스마트홈으로 해결…삼성전자 ‘AI 모듈러 홈’ 공개

삼성전자, 단독주택 ‘AI 모듈러 홈’ 공개

설계부터 한 번에 AI 가전·스마트싱스 결합

공간제작소와 협력해 90일이면 ‘올인원’ 완공

이미지 확대 경기도 화성시에 위치한 ‘삼성 AI 모듈러 홈’ 쇼룸 외관

삼성전자 제공

이미지 확대 24일 경기 화성 ‘삼성 AI 모듈러 홈’ 쇼룸에서 수면모드에 돌입한 스마트싱스가 간밤의 수면 통계를 띄워주는 모습.

곽소영 기자

이미지 확대 삼성전자 관계자가 24일 경기 화성 삼성 AI 모듈러 홈 쇼룸에서 스마트싱스를 활용해 로봇청소기로 애완동물의 모습을 확인하는 시나리오를 시연하고 있다.

삼성전자 제공

세줄 요약 단독주택 맞춤형 AI 모듈러 홈 쇼룸 공개

외출·영화·수면모드로 가전과 보안 자동화

화재·누수·에너지 관리까지 통합 대응

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‘외출모드’ 버튼 하나만 누르면 TV, 에어컨, 공기청정기 등 실내 가전이 자동으로 꺼지고 홈 보안 시스템이 작동한다. 로봇청소기는 빈집을 돌아다니며 특이사항이 있는지 점검하고, 택배 등 외부 방문자가 있으면 카메라로 인식해 문 앞 상황을 거주자에게 전달한다.삼성전자는 이같은 침입·보안, 화재·누수, 에너지 관리 등 단독주택에 최적화된 인공지능(AI) 주거 솔루션 ‘삼성 AI 모듈러 홈’ 쇼룸을 공개하고 AI 가전과 ‘스마트싱스(SmartThings)’를 기반으로 스마트홈 사업 영역을 확대해 나가고 있다고 24일 밝혔다.이날 경기 화성에 위치한 삼성 AI 모듈러 홈 쇼룸은 단독주택의 특성에 맞춰 AI 가전, 사물인터넷(IoT) 기기가 패키지 형태로 움직이는 스마트홈 환경을 구현한 모습이었다. 목조주택 전문기업인 ‘공간제작소’와 협력해 33㎡(약 10평), 99㎡, 132㎡ 등 평형별로 선택지를 넓혔다. 기본 모델 기준 평당 500만원 수준으로, 목조주택 특성상 설계 직후 착공에 돌입할 수 있고 기존 철근 콘크리트 아파트의 절반 수준인 90일이면 완공된다.특히 주택의 설계 단계부터 거주자의 생활방식과 주택 디자인, 가전제품 규격, 급배수 설비 등을 종합적으로 반영해 공간을 조성하는 것이 특징이다. 기성 주택에 입주하는 경우와 달리 처음부터 거주자의 동선, 생활 습관 등을 반영한 집 구조와 가전 구성이 가능하다는 장점이 있다. 소비자가 개별 가전을 별도로 설치해 스마트홈 플랫폼과 일일이 연결할 필요 없이 입주 후 삼성 계정 로그인 한 번만으로 스마트홈 서비스를 이용할 수 있다.예를 들어 거주자가 스마트싱스에서 ‘영화모드’를 선택하자 거실의 통창에 설치된 커튼이 자동으로 닫히고 TV가 켜졌다. 공기청정기, 에어컨 등은 무소음 모드로 전환돼 거실에서 영화를 시청하기에 최적의 환경이 조성됐다. 수면모드의 경우 갤럭시 워치 등 웨어러블 기기를 연동하면 거주자가 수면에 돌입한 상태를 감지해 별도의 지시 없이도 작동할 수 있다.단독주택의 단점인 보안 문제와 화재, 누수 등의 대응력도 키웠다. AI 도어캠과 홈캠, 로봇청소기 등을 스마트싱스로 연동해 집 안팎을 통합 관리할 수 있도록 했다. AI 도어캠은 현관 외부 상황을 실시간으로 확인하며 택배가 도착했을 때, 도난당했을 때, 외부인이 방문했을 때 등 각 상황을 감지해 거주자에게 전달한다.화재나 누수가 발생했을 때는 연동된 센서가 위험 상황을 감지해 사용자에게 즉시 알림을 보내고, 집 안의 조명을 끄거나 음성 안내를 송출해 거주자가 상황을 즉각 알 수 있도록 했다.난방·냉방 에너지 손실이 커 냉난방 비용이 많이 드는 단독주택의 단점을 보완하기 위해선 AI 기반 원격진단 서비스(HRM)가 연동됐다. HRM을 이용하면 AI가 상시 가전제품 상태를 점검하고 이상이 생기거나 부품을 교체할 때가 다가왔을 때 알림을 보내 거주자가 적기에 대처할 수 있다.이미 북미를 중심으로 AI 모듈러 홈 사업을 전개해온 삼성전자는 이번 쇼룸 공개를 시작으로 공공주택, 기업용 오피스 등 국내 모듈러 홈 시장에서의 입지를 확대하겠다는 전략이다. 삼성전자에 따르면 국내 단독주택은 연간 약 2만호 규모로 전체 주택의 약 13%를 차지하고 있다. 특히 모듈러 홈 시장은 연평균 24%씩 성장해 오는 2034년에는 연 2만 3000호로 규모가 늘어날 전망이다.삼성전자 관계자는 “삼성 AI 모듈러 홈은 단순히 AI 가전을 탑재하는 수준을 넘어 실제 주거 환경에서 소비자가 겪는 불편을 AI 기술로 해결하는 데 초점을 맞췄다”며 “주거 형태와 라이프스타일에 맞춘 차별화된 AI 홈 솔루션을 지속적으로 고도화할 계획”이라고 밝혔다.곽소영 기자