에버랜드, 생후 3주 아기 판다 사진 공개…171g서 670g ‘쑥쑥’

세줄 요약 생후 3주 아기 판다 사진 공개

171g→670g, 21일 만에 4배 성장

엄마 아이바오와 함께 건강 확인

이미지 확대 에버랜드가 24일 국내 세번째 자연번식으로 태어나 생후 3주째를 맞은 아기 판다 사진을 공개했다. 삼성물산 제공

이미지 확대 에버랜드가 24일 국내 세번째 자연번식으로 태어나 생후 3주째를 맞은 아기 판다 사진을 공개했다. 삼성물산 제공

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삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 국내 세 번째 자연번식으로 태어난 아기 판다의 생후 3주 모습을 24일 공개했다.지난 3일 태어난 아기 판다는 생후 21일 만에 몸무게가 약 4배 늘어나며 건강하게 성장하고 있다.생후 21일째인 지난 23일 촬영된 사진 속 아기 판다는 눈과 귀, 어깨, 팔, 다리 주변에 검은 무늬가 또렷해지며 제법 판다다운 모습을 갖췄다.통통해진 몸매와 한층 선명해진 흑백 무늬 덕분에 푸바오와 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오의 어린 시절을 떠올리게 한다.아기 판다는 에버랜드 판다월드에서 생활하는 엄마 아이바오와 아빠 러바오 사이에서 지난 3일 오전 10시 53분 태어났다.2020년 푸바오, 2023년 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에 이어 국내에서 태어난 네 번째 암컷 자이언트 판다다.지난 23일 진행된 건강검진 결과 아기 판다의 몸무게는 670g으로 측정됐다. 출생 당시 몸무게인 171g보다 약 4배 늘어난 수치다.현재 아기 판다와 엄마 아이바오는 모두 건강한 상태다.에버랜드 강철원·송영관 주키퍼와 수의진은 물론 중국 판다보호연구센터에서 파견된 전문가들도 산후 회복과 육아를 돕기 위해 24시간 돌봄을 이어가고 있다.강철원 주키퍼는 “푸바오와 루이바오, 후이바오를 키우며 쌓은 아이바오의 육아 경험 덕분인지 이번 아기 판다는 언니들보다 성장 속도가 빠른 편”이라고 말했다.아기 판다의 성장 모습은 에버랜드 공식 유튜브와 ‘말하는동물원 뿌빠TV’, 에버랜드 블로그, 주토피아 네이버 카페 등에서 확인할 수 있다.민나리 기자