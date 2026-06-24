LG화학, 반도체·로봇 15조 투입… “AI 소재 기업 전환”

2026-06-24 B3면

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LG화학이 2035년까지 연구개발(R＆D)에 15조원을 투자해 인공지능(AI) 기반 고부가 소재 기업으로 전환한다고 23일 밝혔다. 석유화학 업계의 불황에 반도체와 로봇, 모빌리티 등 첨단 소재 분야 투자를 늘려 위기 대응에 나선 것으로 풀이된다. 김동춘 LG화학 최고경영자(CEO) 사장은 전날 열린 타운홀 미팅에서 이런 내용의 중장기 성장 전략을 발표했다.LG화학은 기존 사업 경쟁력을 강화하는 한편 기술 경쟁력과 고객 기반을 바탕으로 고부가 사업 비중을 확대할 계획이다. 이를 통해 2030년까지 두 자릿수 영업이익률을 달성한다는 목표를 세웠다. LG화학은 총 15조원의 R＆D 투자 가운데 70%를 반도체·모빌리티·로봇 소재 등 육성사업에 배분하고, AI 기반 신규 응용 분야와 선도 기술 확보에 집중할 계획이다. 이를 뒷받침하기 위해 이달부터 CEO 직속 신사업 개발 조직도 신설했다. 또 조달 가능한 재원 범위 내에서 인수·합병(M＆A) 등 외부 성장 전략을 병행해 사업 확대를 가속할 예정이다.사업별로는 반도체·인프라 분야에서 첨단 패키징 소재 경쟁력 확보에 집중한다. 패키징용 접착제, 저유전 소재, 열관리 소재, 유리기판 등 고부가 제품 개발을 확대하고 PID·DAF·CCL 등 전자소재 사업을 2030년까지 2조원 규모로 키울 계획이다. ﻿김지예 기자