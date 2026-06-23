GS건설, 해외 투자사와 신재생에너지 개발 MOU

합작법인 설립… 총 사업비 3조원

이미지 확대 허윤홍(왼쪽) GS건설 대표와 첸화 셴 아이스퀘어드 캐피털 펀드 파트너가 22일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 신재생에너지 합작법인 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 기념 사진을 촬영하고 있다.

GS건설 제공

2026-06-23 B4면

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GS건설은 글로벌 인프라 투자회사 아이스퀘어드 캐피털과 국내 신재생에너지 사업을 추진할 합작법인(JV) 설립을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 22일 밝혔다.양사는 합작법인 설립을 통해 국내 태양광과 배터리 에너지저장장치(BESS) 사업을 중심으로 2035년까지 총 1.5GW 규모의 에너지 전환 자산을 개발·확보할 계획이다. 이 가운데 태양광 발전 자산은 약 820㎿ 규모다. 총사업비는 약 3조원으로 추산된다.GS건설은 신규 사업 기회 발굴을 비롯해 부지 확보와 인허가, 초기 사업구조 수립 등 개발 업무를 맡고 국내외 신재생 에너지 사업에서 쌓은 경험과 기술 역량을 바탕으로 프로젝트 관리와 기술 자문을 담당한다. 아이스퀘어드 캐피털은 글로벌 인프라 투자 경험을 토대로 사업별 투자 구조와 금융계획 수립 등을 맡는다.허백윤 기자