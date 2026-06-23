두산로보틱스, 오토메이트서 AI 적재 솔루션 공개

25일까지 북미 최대 로봇 전시회

분당 11개 박스 처리 기술 첫 소개

세줄 요약 오토메이트 2026 참가, 북미 시장 공략

AI 팔레타이징 솔루션 팔레티즈 HD+ 첫 공개

스캔앤고 2.0으로 샌딩·용접 작업 소개

2026-06-23 B4면

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두산로보틱스가 북미 최대 규모 로봇·자동화 전시회에 참가해 다양한 지능형 로봇 솔루션을 선보이며 글로벌 시장 공략에 나선다.두산로보틱스는 오는 25일까지 미국 시카고에서 열리는 ‘오토메이트 2026’에 참가한다고 22일 밝혔다. 오토메이트는 북미 최대 규모의 자동화 기술·로봇 전시회로 전 세계 1000여개 기업이 참여해 로보틱스, 산업용 인공지능(AI) 등 솔루션을 선보인다.두산로보틱스는 이번 전시회에서 AI 팔레타이징 솔루션 ‘팔레티즈 HD+’를 처음 공개한다. 이 솔루션은 자체 개발한 팔레타이징 전용 운영체제(OS) ‘팔레티즈 OS’를 기반으로 하드웨어와 소프트웨어, 사용자 애플리케이션을 통합한 것이 특징이다.팔레타이징이란 물류센터나 생산공장에서 박스와 제품을 팔레트 위에 적재하는 작업을 말한다. 반복 작업이 많고 인력 의존도가 높아 최근 협동 로봇과 AI를 활용한 자동화 수요가 빠르게 증가하고 있는 분야로 꼽힌다. 팔레티즈 HD+는 두산로보틱스의 전용 운영체제 기반으로 분당 최대 11개의 박스를 처리할 수 있다. 여러 개의 박스를 동시에 운반할 수 있어 물류 처리 효율을 높이고 자동화 투자 회수 기간 단축에도 기여할 것으로 기대된다.두산로보틱스는 지난 1월 미국 CES 2026에서 선보였던 AI 로봇 솔루션 ‘스캔앤고’를 업그레이드한 2.0 버전도 소개한다. 로봇 팔에 물리정보 기반 AI와 첨단 3D 비전을 적용해 스스로 다양한 작업을 수행하는 것이 특징이다. 이번 전시회에서는 이를 활용한 샌딩 작업과 용접 작업용 솔루션을 각각 선보인다.김지예 기자