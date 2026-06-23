LG디스플레이, 대형 OLED 색·밝기 정확도 세계 첫 인증

이미지 확대 LG디스플레이 임직원이 여러 개 유기발광다이오드(OLED) 발광층을 수직으로 쌓아 밝기와 수명을 높인 탠덤 WOLED의 ‘색·밝기 정확도’를 측정하고 있다.

LG디스플레이 제공

2026-06-23 B3면

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LG디스플레이의 유기발광다이오드(OLED)가 글로벌 인증업체로부터 원작자가 의도한 색과 밝기를 정확히 구현한다는 인증을 획득했다.LG디스플레이는 모니터, TV 등 대형 OLED 전 제품에 대해 글로벌 인증업체 인터텍으로부터 ‘색·밝기 정확도’ 인증을 세계 최초로 획득했다고 22일 밝혔다. 인터텍은 OLED를 포함한 각종 액정표시장치(LCD) 등을 대상으로 다양한 테스트 패턴을 활용해 화면 속 특정 위치의 색과 밝기의 변화 정도를 측정해 수치화했다.측정 결과 픽셀 단위로 자발광하는 LG디스플레이 OLED 패널은 색 정확도 100%와 밝기 정확도 100%, 컬러 크로스톡 프리(Free)를 동시에 기록하며 뛰어난 성능을 입증했다. 이는 시청 환경의 변화 또는 콘텐츠 종류에 상관없이 원작자가 의도한 색과 밝기를 정확하게 전달하는 디스플레이라는 뜻이다.LG디스플레이 OLED 패널은 수백만 개의 픽셀이 독립적으로 스스로 빛을 발광하는 픽셀 디밍 기술로 구동된다. 이러한 자발광 방식은 빛의 번짐과 색 간섭을 원천적으로 차단한다. 이현우 LG디스플레이 대형사업부장은 “OLED만이 가능한 프리미엄 화질의 가치를 글로벌 고객들에게 보다 명확히 전달하며 시장 리더십을 지속 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.장진복 기자