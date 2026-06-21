LG엔솔 특허 출원 10만건 넘어…“세계 배터리 기업 최초”

지난해 1조 3277억원 R＆D 투자

이미지 확대 서울 여의도 LG에너지솔루션 본사에서 직원들이 특허 10만 건 돌파 기념 촬영을 하고 있다. LG에너지솔루션 제공

세줄 요약 글로벌 특허 출원 10만건 돌파, 배터리 기업 최초 기록

R&D 1조원 돌파 뒤 1조3277억원 투자 확대

핵심 소재·공정 특허와 미래 기술 선제 확보

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LG에너지솔루션이 지난달 내부 집계 결과 글로벌 특허가 등록 기준 5만 9000건, 출원 기준 10만건을 넘어섰다고 21일 밝혔다. 또한 전 세계 배터리 기업 가운데 글로벌 출원 특허가 10만건을 넘어선 것은 처음이라고 설명했다.LG에너지솔루션은 2023년 처음으로 연간 연구개발(R＆D) 비용 1조원을 돌파한 뒤, 지난해 역대 최대 규모인 1조 3277억원을 투자했다고 설명했다. LG에너지솔루션 관계자는 “특허를 미래 성장동력이자 사업 경쟁력을 좌우하는 핵심 전략 자산으로 보고 기술 주도권 강화를 위해 연구개발(R＆D) 투자를 지속적으로 확대해온 결과”라고 말했다.특허 자산은 글로벌 배터리 산업에서 기술 경쟁력의 기반이 됐다. 안전성 강화 분리막(SRS), 음극 더블 레이어 코팅(DLD), 탄소나노튜브(CNT) 선분산 기술 등 차별화된 공정 기술 특허뿐만 아니라 고전압 전해질, 실리콘 음극재 등 핵심 소재 기술 전반에서 특허 포트폴리오를 구축했다.LG에너지솔루션은 미래 시장을 주도할 신규 기술 확보에도 속도를 내고 있다고 설명했다. 향후 LMR(리튬망간리치) 배터리 상용화 과정에서 핵심 플랫폼 기술로 활용될 각형 LMR에서도 선제적으로 특허 기반을 구축했다. 아울러 LG에너지솔루션은 특허 침해에 단호하게 대응하며 특허 소송에서 확보한 정당한 보상을 미래 기술 확보에 재투자함으로써 혁신의 선순환 구조를 만들어 나가고 있다고 덧붙였다.이한선 LG에너지솔루션 특허그룹장은 “10만건 특허는 단순한 숫자가 아니라 끊임없는 연구개발과 도전이 만들어낸 결실”이라며 “앞으로도 원천 기술과 명품 특허를 기반으로 미래 성장 가속화를 이어갈 것”이라고 말했다.김지예 기자