남극 가는 현대차그룹 수소기술… 과학기지 ‘탈디젤’ 이끈다

세종기지 40년 만에 ‘수소E’ 전환

이미지 확대 황종우(가운데) 해양수산부 장관이 18일 서울 영등포구 여의도 콘래드 호텔에서 성 김(왼쪽) 현대차그룹 전략기획담당 사장과 신형철 극지연구소 소장 등과 ‘남극과학기지 그린수소 그리드 구축을 위한 협약’을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다.

현대차그룹 제공

세줄 요약 남극 세종기지 전력, 수소 기반 전환 추진

해수부·극지연구소와 그린수소 협약 체결

태양광 잉여전력 활용한 순환형 모델 구축

2026-06-19 B3면

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현대자동차그룹이 2028년 남극 세종과학기지 설립 40주년을 맞아, 그간 디젤 발전에 의존해 온 남극 극지 연구시설의 전력 체계를 자사의 첨단 수소 기술을 기반으로 개편한다. 극한의 환경에서 수소의 생산·저장·발전을 아우르는 ‘청정에너지 순환 모델’을 구축해, 향후 글로벌 수소 생태계 확장을 위한 교두보를 마련한다는 목표다.현대차그룹은 18일 서울 영등포구 여의도 콘래드 호텔에서 황종우 해양수산부 장관, 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장, 신형철 극지연구소 소장이 ‘남극과학기지 그린수소 그리드 구축을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 남극 기지 에너지 체계를 환경친화적으로 전환하고자 마련됐다. 현재 남극 기지는 열악한 기상 및 물류 여건으로 인해 대량 운송과 장기 저장이 쉬운 디젤 발전에 전력 공급의 약 97%를 의존하고 있다. 태양광 발전 설비가 있지만 악천후와 적설 등 기상 변수와 여름철 백야·겨울철 극야 등 계절별 일조량 편차가 극심해 안정적인 전력 공급에 한계가 있다.현대차그룹이 도입하는 ‘그린수소 그리드’는 이런 약점을 수소 기술로 보완한다. 일조량이 풍부한 기간에 잉여 태양광 전력으로 물을 전기분해해서 수소를 생산한다. 이후 이를 압축하고 저장해서 연료전지 발전에 활용해 다시 전력을 생산하는 순환 체계를 구축하는 방식이다. 이를 위해 현대차그룹은 기지에 물을 전기 분해하는 ‘수전해기’, 수소를 압축해 저장하는 ‘수소저장장치’, 수소를 활용해 전력을 생산하는 ‘연료전지 발전기’ 등의 설비를 구축할 계획이다. 동시에 태양광 발전 용량을 확대하기 위한 태양광 발전 설비 확충도 함께 추진한다. 현지에서 에너지를 직접 생산하고 소비하는 ‘지산지소’형 청정에너지 순환 모델이다.현대차그룹이 남극에 이런 인프라를 설치할 수 있는 배경에는 수소 기술 경쟁력이 깔려 있다. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 올해 1분기(1~3월) 글로벌 수소연료전지차(FCEV) 시장에서 현대차의 점유율은 67.3%로 1위다. 현대차 ‘넥쏘’는 한겨울에도 문제없이 달릴 수 있는 극저온제어·냉시동 기술을 갖췄다. 성 김 사장은 “수소 전 주기 기술을 기반으로 다양한 지역으로 확장 가능한 수소 솔루션을 계속해서 만들어 나갈 것”이라고 강조했다.앞서 현대건설은 1988년 혹한과 강풍을 뚫고 세종과학기지를 성공적으로 준공한 바 있다. 또 현대차 ‘싼타페’는 2016년 양산차 최초로 남극을 왕복 횡단(총 5800㎞)했다.하종훈 기자