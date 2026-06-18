성과급 불만에… 삼성전자 DX 직원들 ‘검은 옷 출근’

점심시간 이용 침묵시위도 벌여

이미지 확대 삼성전자 완제품(DX) 부문 직원들이 18일 경기 수원 본사에 검은 옷 또는 검은 마스크를 착용하고 출근하는 캠페인에 참여하고 있다.

연합뉴스

2026-06-19 B2면

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삼성전자의 스마트폰, 가전 등 완제품 사업을 담당하는 DX 부문 직원들이 반도체(DS) 부문과의 성과급 격차에 항의하기 위해 검은 옷을 입고 출근하는 단체 행동에 나섰다.18일 업계에 따르면 삼성전자 DX 부문 임직원들은 이날 경기 수원 본사 등 전국 사업장에서 ‘검은 옷 입기 캠페인’을 벌였다. 지난 10일에 처음 시작해 이날까지 세 번째 집단행동이다. 오는 23일과 24일에도 이를 이어갈 예정이다. 캠페인은 검은 옷을 입거나 검은 마스크를 착용한 채 업무에 임하는 방식으로 진행됐다. 직원들은 점심시간을 이용해 수원 모바일연구소에서 침묵시위도 벌였다.DX 조합원이 주축인 제3노조 삼성전자노동조합 동행(동행노조)이 캠페인을 주도하고 있는 것으로 전해졌다. 노조는 조합원들에게 사내 프로필의 닉네임을 ‘같은 회사 같은 권리’로 변경하고 연봉계약서 체결을 유예할 것을 독려하고 있다. 동행노조는 한 달 새 조합원이 10배 이상 늘어나며, DX 전체 인력 절반인 2만 5000여명이 가입돼 있다.앞서 삼성전자 노사가 합의한 임금협상에 따라 DS 부문의 메모리사업부 직원들은 성과급을 포함해 1인당 최대 6억원을 받게 된다. 반면 DX 부문 직원에게는 1인당 600만원 상당의 자사주만 돌아갈 가능성이 높아 최대 100배의 성과급 격차가 예상된다.장진복 기자