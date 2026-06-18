대한전선, 동해안~동서울 HVDC 수주… 시장 확대

동해안 생산 전력, 수도권에 공급

1463억 계약… 국가 전력망 구축

세줄 요약 한전 HVDC 동해안~동서울 사업 수주

1463억원 규모 턴키 방식 수행

국가 핵심 전력망 구축 참여

2026-06-18 B2면

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대한전선이 한국전력공사가 추진하는 500㎸ 초고압직류송전(HVDC) 동해안~동서울 건설공사(EP2단계) 사업을 수주했다고 17일 밝혔다. 계약 규모는 1463억원이다.대한전선은 500㎸ HVDC 가교폴리에틸렌(XLPE) 케이블과 관련 부속 자재의 제조 및 공급부터 시공까지 턴키(일괄 생산) 방식으로 수행할 예정이다.동해안~동서울 HVDC 사업은 동해안 지역의 원자력∙화력발전 및 대규모 재생에너지 발전으로 생산된 전력을 수도권까지 안정적으로 공급하기 위한 국가 핵심 전력망 구축 사업이다. 500㎸급 HVDC 전력선 2개 공구와 70㎸급 중성선 1개 공구로 구성된다. 대한전선은 약 86㎞ 규모 500㎸ HVDC XLPE 케이블 시스템을 공급·설치할 예정이다.대한전선은 국내 최초로 500㎸ 초고압교류송전(HVAC) 케이블 시스템을 개발∙상용화하고 북미 시장 등에 공급해 왔다. 이 기술력을 바탕으로 국내 최초의 500㎸ 전류형 HVDC 및 525㎸ 전압형 HVDC 케이블 시스템 개발에 성공해 초고압직류송전 분야까지 기술 경쟁력을 확대했다. 이 시스템은 모두 국가핵심기술로 지정됐다.최근에는 한·EU 에너지 전환 상생포럼에서 해양 인프라 전문 기업인 얀데눌, 보스칼리스와 각각 HVDC 해저케이블 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하며 글로벌 프로젝트 수행 역량을 강화했다.대한전선 관계자는 “HVDC 기술 개발과 생산·시공 역량 강화를 위한 노력이 성과로 이어진 것”이라며 “국내 HVDC 사업 수행 경험을 기반으로 서해안 에너지 고속도로를 비롯한 국가 전력망 사업과 글로벌 전력망 시장에서 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.김지예 기자