케이조선, 미 국방부 사이버보안 인증 획득…“MRO 진출 본격화”

국내 중형조선소 첫 사례

이미지 확대 경남 창원 케이조선 전경. 케이조선 제공

세줄 요약 국내 중형 조선소 첫 CMMC 레벨 1 획득

미 해군 함정 MRO 진출 기본 요건 충족

MSRA 체결 절차 진행, 레벨 2도 준비

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케이조선이 미국 국방부(DoD) ‘사이버보안 성숙도 모델 인증(CMMC) 레벨 1’을 국내 중형 조선소 중 처음으로 획득했다고 12일 밝혔다.CMMC는 미국 국방부가 자국 방위산업에 참여하는 전 세계 공급망 기업들의 정보보호 능력을 평가한 인증 제도로, 미국 국방조달 시장 및 미 해군 함정정비 사업 참여 시 필요하다.이번에 케이조선이 획득한 ‘레벨 1(기초)’ 인증은 미 해군 함정 MRO 사업 참여를 위한 기본적인 보안 요건이다. 최근 미 해군은 자국 내 정비역량 부족 문제를 해소하기 위해 한국 조선업계와의 협력을 확대하고 있으며, 국내 주요 조선사들도 함정 MRO 시장 진출을 적극 추진하고 있다.케이조선은 미 해군 함정 MRO 사업 진출을 위한 실질적 자격 확보를 위해 미 해군 함정정비협약(MSRA) 체결을 신청하고 현재 절차를 진행 중이다.케이조선 관계자는 “이번 CMMC 레벨 1 인증 획득은 케이조선의 정보보호 체계가 미국 국방부의 까다로운 보안 요구 수준을 충족했음을 공식 인정받은 성과”라며 “이를 바탕으로 미 해군 함정 MRO 사업 참여를 본격화하 CMMC 레벨 2 인증 취득도 준비해 나갈 계획”이라고 밝혔다.김지예 기자