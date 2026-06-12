LIG D＆A, 니어스랩과 요격드론 협력…통합방공망 세계시장 공략

드론 요격 체계 고도화 위해 MOU

이미지 확대 신익현(왼쪽) LIG D＆A 대표와 최재혁 니어스랩 대표가 지난 2일 요격드론 분야 사업협업체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. LIG D＆A 제공

세줄 요약 LIG D&A-니어스랩 요격드론 협력 MOU 체결

통합방공망과 AI·자율비행 기술 결합 추진

하드킬 근접방호체계·해외시장 공략 계획

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LIG 디펜스＆에어로스페이스(LIG D＆A)가 자율비행 유도기술 기반의 드론 기업인 니어스랩과 손잡고 대드론 요격체계 시장 공략에 나선다.LIG D＆A는 지난 2일 신익현 LIG D＆A 대표와 최재혁 니어스랩 대표가 2판교하우스에서 ‘요격드론 분야 사업협업체계 구축을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 12일 밝혔다.이번 협약은 LIG D＆A의 통합방공망 체계종합 역량과 니어스랩의 인공지능(AI) 소프트웨어와 자율비행 기반 요격드론 기술을 결합해 실전형 통합 대드론 솔루션을 개발하기 위해 추진됐다.양사는 대드론 하드킬(Hard Kill·드론을 직접 요격하는 방식) 근접방호체계 신속시범사업과 대드론용 요격드론 파생형 개발, 국내외 대드론 요격드론 분야에서 협력을 강화할 계획이다. 앞서 양사는 지난해 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회’(ADEX 2025)에서 대드론 하드킬 체계를 공동 전시한 데 이어 협력 범위를 확대하기로 했다.신익현 LIG D＆A 대표는 “니어스랩과의 협력은 미래 성장을 가속할 혁신적인 동력이 될 것”이라며 “양사의 협력을 통해 글로벌 통합방공망 시장에서 대드론 요격 분야의 독보적인 경쟁력을 확보하겠다”고 말했다.최재혁 니어스랩 대표는 “LIG D＆A의 통합방공망에 니어스랩의 AI 요격드론 역량을 더해 실전형 통합 대드론 솔루션을 세계 시장에 성공적으로 선보이겠다”고 밝혔다.김지예 기자