경제 기업·산업 현대엔지니어링·핵융합에너지硏, 한국형 혁신 핵융합로 개발 MOU 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/industry/2026/06/11/20260611023004 URL 복사 댓글 0 허백윤 기자 수정 2026-06-11 00:56 입력 2026-06-11 00:56 구글에서 서울신문 먼저 보기 현대엔지니어링은 한국핵융합에너지연구원과 10일 ‘핵융합 에너지 실현 가속화를 위한 한국형 혁신 핵융합로 핵심 기술 개발’에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다.이번 협약을 통해 현대엔지니어링이 보유한 설계·건설 기술 및 인허가 역량과 한국핵융합에너지연구원의 핵융합 원천기술을 결합해 한국형 혁신 핵융합로 개발에 속도를 내고 미래 핵융합 에너지 시장을 선도할 수 있는 경쟁력을 확보할 계획이다. 허백윤 기자 2026-06-11 23면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지