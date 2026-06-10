푸바오 또 여동생 생겼다… 아이바오 세 번째 출산

판다 딸부잣집 에버랜드

이미지 확대 엄마 판다 아이바오가 지난 3일 오전 10시 53분 태어난 암컷 아기 판다를 입으로 조심스럽게 물고 이동시키고 있다.

삼성물산 리조트부문 제공

세줄 요약 아이바오, 171g 암컷 아기 판다 출산

푸바오·루이바오·후이바오에 이은 네 번째 딸

국내 판다 자연번식 세 번째 사례

2026-06-11 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

푸바오와 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에게 여동생이 생겼다. 에버랜드 자이언트 판다 아이바오가 지난 3일 암컷 아기 판다를 출산하면서 ‘바오패밀리’가 또 한 번 새 식구를 맞았다.에버랜드는 10일 아이바오(12)가 몸무게 171g의 암컷 아기 판다 1마리를 낳았다고 밝혔다. 아이바오와 아기 판다는 건강하며, 사육사와 수의진의 집중 보살핌을 받고 있다. 아이바오는 출산 직후 곧바로 새끼를 품에 안고 돌보는 등 안정적인 모습을 보인 것으로 전해졌다. 아기 판다의 이름은 푸바오와 쌍둥이 판다들과 마찬가지로 추후 공모를 통해 정해질 예정이다.이번 출산은 2020년 푸바오, 2023년 쌍둥이 판다 루이바오·후이바오에 이은 아이바오의 세 번째 출산이다. 국내 판다 자연 번식 사례로도 세 번째다. 이로써 아이바오와 러바오는 모두 네 마리의 암컷 자손을 두게 됐다. 국내 최초 자연 번식 판다인 푸바오는 물론 루이바오와 후이바오도 큰 인기를 누린 만큼 막내 판다에도 관심이 쏠린다.중국판다보호연구센터도 이번에 태어난 새끼가 해외에서 생활 중인 중국 판다들이 올해 낳은 첫 새끼라고 이날 밝혔다. 센터는 “이번 출산은 2016년부터 이어진 한중 양국의 판다 보호·연구 협력 성과”라고 평가했다.올해는 에버랜드 판다월드 개관 10주년이다. 판다는 가임기가 1년에 한 번, 길어야 사흘 정도에 불과해 자연 번식이 쉽지 않다. 에버랜드는 향후 아기 판다의 성장 과정을 공식 유튜브 채널과 소셜미디어를 통해 공개할 예정이다. 일반 공개 시기는 건강 상태와 성장 과정을 지켜본 뒤 결정된다. 푸바오는 2024년 중국으로 반환됐고, 쌍둥이 판다 루이바오와 후이바오도 올해 말 중국으로 돌아갈 예정이다.민나리 기자