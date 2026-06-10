SNT다이내믹스, 경남 품질분임조 대회 신제품개발 부문서 최우수상

기술연구소 ‘히든챔피언’ 품질분임조

K-방산용 오일냉각기 개발 주제 발표

이미지 확대 SNT다이내믹스 기술연구소의 ‘히든챔피언’ 품질분임조가 ‘2026년 경상남도 품질분임조 경진대회’에 출전하기 전 단체사진을 촬영하고 있다. 2026.6.10. SNT다이내믹스 제공

세줄 요약 히든챔피언 품질분임조, 경남 대회 최우수상

K-방산 궤도차량 방열 개선 오일냉각기 개발

연구개발 품질활동 확대, 첫 성과로 주목

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SNT다이내믹스 기술연구소 ‘히든챔피언’ 품질분임조가 창원컨벤션센터에서 열린 ‘2026년 경상남도 품질분임조 경진대회’ 신제품개발 부문에서 최우수상을 받았다.이 분임조는 ‘K-방산용 궤도차량 방열 성능 개선 위한 오일냉각기 개발’을 주제로 발표, 심사위원들로부터 높은 점수를 받았다.‘히든챔피언’은 2022년 이후 SNT다이내믹스가 신규 채용한 연구개발 분야 청년 엔지니어들로 구성됐다. 이들은 설계품질 고도화를 위한 개선 활동을 이끌고 있다.이번 수상은 SNT다이내믹스가 1979년 품질분임조 제도를 도입한 지 47년 만에 연구개발 분야에 처음 참가해 이룬 성과다.제조·품질 분야에 머물던 품질분임조 활동이 연구개발 영역으로 확대하면서 회사가 목표로 삼은 ‘2030년 글로벌 TOP 엔지니어링 기업’ 도약의 발판을 마련했다는 평가를 받는다.SNT다이내믹스 기술연구소 관계자는 “연구개발 분야 품질분임조 활동을 지속적으로 확대해 설계품질부터 양산 품질까지 제품 총수명주기 전 과정에서 설계 품질관리 역량을 높여 나갈 것”이라고 밝혔다.SNT다이내믹스는 전사적인 품질분임조 활동과 함께 ISO 9001(품질경영시스템)·IATF 16949(자동차 산업 품질경영 국제표준)·KS Q 9100(항공우주품질 경영시스템 표준·인증체계) 등 8개 글로벌 품질경영시스템을 운용하며 품질경쟁력 강화에 나서고 있다.한편 SNT다이내믹스 품질명장 출신인 백대운 대표가 이끄는 협력사 I.C시스템의 ‘오아시스’ 품질분임조도 이날 현장 개선 중소기업 부문에 참가해 최우수상을 받았다.창원 이창언 기자